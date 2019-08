Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jacob Nødseth, Kinn Venstre sin ordførarkandidat:

Kinn-debatten må inn på rett spor

Dei som gjer valkampen i år til eit spørsmål «om» Kinn, ikkje om «korleis» Kinn, gjer innbyggjarane ei bjørneteneste. Debatten om Kinn kommune må snart for alvor handle om kva dei ulike partia vil med eldreomsorg, skular, barnehagar, næringsutvikling og kultur – korleis ein vil skape ein kommune for framtida. Vi må vidare i debatten om Kinn, og få denne inn på rett spor.

Eg forstår godt at mange er forbanna på kommunesamanslåinga av Vågsøy og Flora. Det var ikkje smart å ha ei folkerøysting etter at samanslåinga var vedteken. Det har berre bidrege til at det er blitt meir støy, og meir frustrasjon. Ein kan ikkje spørje folket om råd og så eklatant gje blaffen i det i etterkant. Då er det meir reinhårig å ikkje ville ha folkerøysting. Sjølv har eg gått i front for folkerøysting i min kommune, og tvang fram ei folkerøysting om Flora skulle bli med i Stor-Førde eller ikkje. Eg ville også at folket då skulle få høve til å seie sitt om samanslåing på kysten. Før vedtak om samanslåing vart fatta. Slik vart det ikkje. Sidan eg i 2015 gjekk til val på å få til ei kystkommune, hadde eg likevel ryggdekning for å gå inn for ei samling på kysten sjølv utan folkerøysting. Folket visste kva dei fekk med meg og mitt parti då dei røysta på oss.

Når det no blir framstilt som at Florapolitikarane har reist på sjørøvartokt i ei hydrogenferge til Raudeberg og tatt Vågsøy mothårs med tvang, så har ein gløymt utgangspunktet for prosessen mellom våre to kommunar. Desse starta først for alvor då velplasserte nasjonale kjelder gjorde det klart at Høgre/FrP-regjeringa vurderte å bruke tvang for å få Vågsøy med i det som seinare i staden blei Stad kommune. Og det var Vågsøy som reelt tok initiativet overfor Flora, ikkje omvendt. Før eg kjem tilbake til dette lyt ein gå endå litt tilbake: Til då fylkesmannen ville tvinge Selje med i Vågsøy kommune. Eg hugsar godt korleis folkevalde frå Selje, på eit felles formannskapsmøte mellom kystkommunane i Kalvåg, då tvangsnyhenda sprakk, fortalte om korleis «Vågsøyarrogansen» ikkje var til å leve med. Fleire politikarar fortalte om ei «ovanfrå og ned»-haldning som fekk sjølv den mest sindige Seljepolitikar til å reise bust. Slikt blir det konflikt av. Eg kjente meg veldig att i dette, som motvillig Florapolitikar i samanslåingsprosessen i Stor-Førde.

Slike kjensler skal ein ikkje kimse av, for slike kjensler blir det også kommunesamanslåing utav, og vips så var Stad kommune fødd. Selje ville eige prosessen sjølv og saman med Eid la dei korta på nytt. Utan Vågsøy. Vågsøy skulle først tvingast inn i ettertid, frykta Vågsøypolitikarane. «Vi får ikkje noko som helst om vi blir tvungen saman med Eid og Selje, derfor må vi ta opp tråden med Flora», var gjennomgangsmelodien. Nokre ville genuint ha ein kommune beståande av Flora og Vågsøy, der ein håpa Bremanger kom med av frivillig fornuft. Andre igjen trudde på prosjektet utan Bremanger, medan nokre utan tvil berre gjekk med på prosessen Vågsøy-Flora for å unngå at Vågsøy skulle stå ribba att i ein politisk spagat mellom Selje og Eid – med mål om å hoppe av Floratoget i tide til å bestå som eigen kommune, eller framforhandle noko betre saman med dagens Stad. Slik gjekk det ikkje. Enkelte var så lure at dei lurte seg sjølv. Slik vart Kinn til.

Så står vi der no. To kommunar skal bli ein. To stortingsvedtak med både regjeringa og Arbeidarpartiet med på laget. Eg vågar å påstå at ingen ny kommune i denne nasjonale reforma er tufta på eit tydelegare prinsipp om likedeling, trass i ulik storleik på kommunane. Begge kommunestyra har gått inn for samanslåinga. Likevel trur nokre at ei reversering er mogleg. Kor i alle dagar hentar dei det frå? Som politikar og advokat er eg vant med å finne inngangar i korleis ein kan få viljen sin sjølv når det framstår som mørkast. Eg ser ikkje at det er mogleg denne gongen, reint realpolitisk, å vinne fram med ei reversering. Grunnen er enkel: Det ville få ein konsekvens for mange liknande kommunar i kongeriket, som ingen av dei store partia nasjonalt ville akseptere, fordi det ville sette sjølve reforma i fare. Det må vi ta inn over oss. Kan vi ikkje snart kome oss vidare?

Mitt standpunkt i Kinn-debatten ligg ein stad mellom «Kinn er vår undergang» og «Kinn er vegen til evig frelse». Begge desse ytterpunkta, som får dominere ordskiftet, fordummar debatten og gjer det vanskeleg å realisere gevinstane av ei kommunesamanslåing. Eg gremmast over fleire vegval (både aktive og passive) som administrasjonen og fellesnemnda gjer, som eg meiner har vore skadeleg for kommunen. Svartmalinga frå dei som berre ser mørke skyer i horisonten like eins. At motpolane får dominere, gjer det vanskeleg å kome til ordet for oss som ikkje vil Kinn betingelseslaust, men som er for Kinn dersom Kinn kan gjerast på ein fornuftig måte. Vi må våge å ta tak i det og dei som ikkje fungerer i dagens to kommunar. Det er krevjande, men det er det som krevst, skal vi snu dei negative utviklingstrekka og forsterke dei positive. I staden går diskusjonen: «Er du for eller mot Kinn?» Korleis bidrar det til å forme framtida?

Vi veit ikkje om det i seg sjølv vil løne seg å slå seg saman, men vi veit at det ikkje vil løne seg å stå aleine. Folketalet i kommunane våre går feil veg, og vi klarer ikkje å bli attraktive nok for dei unge. Vi må tenke nytt, for vi veit at det vi har halde på med kvar for oss så langt ikkje har virka.

Kinn blir aldri verdas navle, men klarer vi i fellesskap å løfte alt det positive som skjer i vårt utadretta næringsliv, så kan vi bli ei kraft mellom Ålesund og Bergen som betyr meir enn vi gjer i dag.

«Førde har fått alt opp i nevane», «Leikanger har kunstig mange statlege arbeidsplassar, vi har ingen», «Sjå alt dei får til på Eid» - vi kjenner retorikken. Skal vi ta lærdom og satse på kysten, eller framleis grave oss ned i fortidas tapte slag? Alternativet til å fornye oss, er å forvitre ytterlegare. På mange område er forvitringa godt i gang, vi har berre tida og vegen skal vi klare å snu.

Mellom anna difor meiner eg Kinn er betre enn alternativa. Vi i Venstre vil bruke tida vår til å fortelje kva vi vil med Kinn. Det er mykje å ta tak i som er dårleg, og det er mykje bra som må forsterkast. Kven er det rette mannskapet til å styre skuta? Kva politikk er riktig for kommunen vår no? Kva skal vi prioritere opp, og kva må vi prioritere ned? Eg håpar debatten kan handle om det – for det er det som er viktig.