Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Anders Sætren fra Holvik:

Verdier og etiske holdninger

Jeg heter Anders Sætren, er 19 år, og kommer fra Holvik. 9. september er det valg. Dette blir andre gangen jeg stemmer som myndig. I innspurten til valget vil jeg dele tanker fra det jeg mener er en viktig synsvinkel.

Jeg er ikke politisk engasjert. Til tross for at jeg finner det interessant har jeg ikke prioritert tid til å sette meg inn i det langstrakte, mangfoldige politiske stoffet både i lokal- og nasjonalpolitikken. Jeg står på utsiden og titter, og skal snart bestemme meg for hvilket parti som får min stemme. Jeg har grunnleggende kunnskaper om hva de forskjellige partiene står for, men ikke nok kunnskap til å stille som en debattant eller delta i en politisk diskusjon. Jeg vet at jeg er langt fra den eneste som føler det slik.

Hvilke parti man holder med kan være basert på mange forskjellige grunner. De fleste stemmer på det partiet som virker mest korrekt i forhold til egne synspunkter. Det er bra, og slik skal det gjerne være. Men mange stemmer på et bestemt parti av en mer flytende grunn. Noen blir påvirket av familie og venner, andre kan lese på nettsider, ukritisk til kilder, eller fremlegge en avgjørelse basert på blant annet kommentarfelter på Facebook.

Jeg som velger å stå utenfor legger vekt på verdiene og de etiske holdningene til både partiets ansikt og partiets tilhengere.

Vi er alle forskjellige, noe som vi alle vet er veldig bra. Noen tenker kortsiktig, andre tenker langsiktig. Noen kjemper for bestemte saker, andre kjemper for mer generelle saker. Noen er ekstremister, andre er mer tilbakeholdende. Forskjeller er noe jeg mener er nødvendig. Det skaper spenning, diskusjoner og fører debatten videre.

Jeg, som mange andre på min alder, er nybegynnere i politikken. Det er ikke alle som finner det interessant å sette seg inn i stoffet, eller bygge opp en solid bakgrunn for sitt valg. Det er da mange i min situasjon som tar sitt valg basert på familie- og venners valg og/eller verdiene og de etiske holdningene til partileder eller aktive tilhengere.

De siste årene har debatter med høy temperatur oppstått oftere enn før. På sosiale medier er det veldig mange som lettere lar seg ytre; som fører til flere diskusjoner, flere debatter og flere synsvinkler. Dette gir mer informasjon til «folket». Hvorvidt denne informasjonen er troverdig, saklig og fornuftig er en annen sak. I lokalavisen kan man ofte lese om politikere som går ut med offentlige svar til politiske motstandere der de retter på feilinformasjon, eller prøver å løfte sitt parti eller sitt synspunkt ved å heve seg selv over det motstående parti. At feilinformasjonen blir rettet på er bra, men å komme med nedverdigende kommentarer eller stille spørsmål til den aktuelle politiske motstanders vett eller samfunnsnyttige innsikt, skaper mest dårlig lys over en selv.

Vi nybegynnere blir lettere påvirket av informasjonen vi får rundt lokalpolitikken. Dette er nok fordi vi har mer oversikt og kontroll på det lokale sakene enn de nasjonale. Vi er også mer mottakelige for å se flere synsvinkler da vi er i en læringsfase. Men vi har fortsatt en sorteringsevne. I mitt tilfelle legger jeg stor vekt på verdier og etiske holdninger. Om et parti har en partileder eller en aktiv tilhenger som er for rask i sine kommentarer, skriver usaklig eller snakker nedlatende om andre parti, vil dette ha stor innvirkning på meg. Det kobles da ofte over til partiet. «Der har de ikke folk som tenker langsiktig eller er saklige.»

Dette er kanskje ikke den mest korrekte måten å basere sitt valg på, men det blir dessverre ofte sånn for folk som står på utsiden. Hvordan en partileder eller tilhenger oppfører seg har veldig mye å si.

Basert på egne spekulasjoner finnes det ingen fasiter i politikken. Innenfor lovens krav og regler må man fordele ressurser og prioriteringer. Det er disse forskjellene som skiller partiene. Jeg skal ikke gå inn på de forskjellige partiprogrammene. Det er ikke derfor jeg velger å skrive dette innlegget. Jeg skriver dette innlegget med bakgrunn for påvirkningen og innflytelsen vi får fra politikerne, og ytringsfriheten til meg og min generasjon.

Jeg vil at vi nybegynnere skal ha muligheten til å kunne stille spørsmål, kommentere, diskutere og lære politikken på en saklig måte uten å bli bombardert med usaklige kommentarer og lukke den sunne, fornuftige og saklige debatten.

Kommentarfeltet til Fjordenes Tidene nærmest blitt en underholdningsaktivitet å lese. Jeg har overhørt, både på skole og i offentligheten, folk som ler og ikke helt skjønner hva noen får seg selv til å skrive. Dette gjelder vanlige folk, men også partiledere og tilhengere.

Jeg ønsker at politikerne og innbyggerne i Vågsøy, Flora og senere i Kinn skal tenke seg nøye om før de for eksempel skriver innlegg og svar i lokalavisen, eller kommenterer på Facebook. Jeg vil at de grunnleggende verdiene og etiske holdningene skal bli tatt vare på. Vi trenger ikke å gå langt tilbake for å se hvor lett ting kan skjære seg i sosiale medier, der gode verdier og holdninger ikke blir tatt med i debatten. Om vi klarer å opprettholde dette vil det være mye lettere, for oss nybegynnere og oss som står utenfor, å kommentere, stille spørsmål ved, diskutere og lære politikk.

Jeg vil tilføye at jeg ikke legger opp til debatt med dette innlegget. Dette er tanker fra min og flere unge sin synsvinkel. Dette bør alle ta til ettertanke. Jeg ønsker å kutte redselen for å ytre seg saklig, åpne opp debatten mer og beholde de gode verdiene/holdningene i dagens politikk.

Takk for oppmerksomheten.