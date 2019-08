Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Sidsel Kongsvik, ordførerkandidat Kinn Senterparti:

Vekst og bulyst i Kinn kommune

Senterpartiet blir av enkelte noko feilaktig beskrive som negative og bakstreverske. På Facebook blir Kinn Senterparti skulda for at vi ikkje vil bidra til folkeauke og bulyst i kommunen. Ja enkelte plassar har Senterpartiet til og med fått skulda for den negative folketalsutviklinga på kysten. Senterpartiet er distriktspartiet framfor alle andre parti. Vi ønskjer å utvikle heile Norge, og ønskjer vekst i alle kommunar. For å få til dette er det viktig at folk har nær tilgang til dei tenestene dei har behov for i det daglege. Sentralisering av tenester vil ikkje bidra til å auke folk si bulyst.

Bulyst og vekst handlar om meir enn symjehall og fotballhall. Kinn Senterparti er ikkje negative til noko av delane. Begge deler er gode fritidstilbod, som mange vil ha glede av. Det vi er skeptiske til, er å bruke så mykje pengar på dette, når økonomien til Kinn tilseier at det ikkje er rom for det. Vi vil føre ein ansvarleg økonomisk politikk som sikrar og opprettheld eit godt tenestetilbod for alle innbyggarane i kommunen. Eit svømmeanlegg vil neppe skape bulyst viss det fører til dårlegare kommunale tenester elles, eller nedlegging av skular og barnehagar. For kva skapar bulyst? Gode fritidstilbod er sjølvsagt med å bidra, og Kinn senterparti vil støtte opp om eksisterande fritidstilbod i alle delar av kommunen. Men det som er enda meir viktig for at folk skal busette seg her, er gode tenester, nærleik til spesielt skular og barnehagar, men også til andre tenester ein har behov for i det daglege, tilgang til arbeid, og at folk har råd til å bu. For å skape bulyst i Kinn kommune vil Senterpartiet difor oppretthalde eksisterande skular og barnehagar, samt jobbe for at Solheim og Steinhovden skule vert vidareført også etter 2020.

Kinn Senterparti vil ha vekst og trivsel, enten kommunen heiter Vågsøy, Flora eller Kinn, og vi kal bidra til vekst, utvikling og etablering av nye arbeidsplassar i heile kommunen. Vi vil arbeide for eit variert næringsliv og vil jobbe for at Kinn skal vere leiande når det gjeld industri og forsyningsteneste. Vi vi vil ha stort fokus på primærnæringane, som fiske og fangst, og landbruk. Kinn senterparti vil legge til rette forframtidsretta, berekraftig og fornybar energiproduksjon og energibruk.

Dessverre har ein framleis eit veldig kjønnsdelt arbeidsmarknad. Det private næringsliv som dominerer i Kinn jobbar det for det meste menn. Kvinner finn ein i fleirtal i offentleg sektor. For at det skal bli folketalsutvikling må vi ha arbeid både til «han og ho». Difor vil Kinn senterparti jobbe for å få fleire statlege arbeidsplassar, samtidig som vi vil hindre at folk mister arbeidet sitt i kommunal sektor.

Skal folk busette seg i Kinn må dei ha ein plass å bu. Og råd til å bu. Vågsøy kommune manglar per dags dato ein arealplan, noko som har gjort det vanskeleg for både bedrifter og private å etablere seg. Arbeid med arealplan er difor av høg prioritet. Vi vil legge til rette for byggjefelt og utleigebustadar i heile kommunen. Det å skaffe seg hus er dyrt, og mange i etableringsfasen har ein trong økonomi. Dette gjeld også mange einslege og eldre. Difor vil Kinn Senterparti ikkje akseptere auke i eigedomsskatten. Folk skal ha råd til å eige sin eigen bustad.

Samferdsel er viktig for å skape vekst på kysten. Difor vil senterpartiet framleis jobbe for realisering av Stad skipstunnel og kystvegen. Og vi har som mål å få at Florø lufthamn inn i FOT-rutesystemet i anbodsperioden 2024-2028.

Samtidig vil vi at offentleg transporttilbod, det være seg buss eller båt, minst held dagens nivå.

Stemmer du Senterpartiet stemmer du for gode kommunale tenester nær deg, og vekst og trivsel for heile kommunen