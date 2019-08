- Ikke rør direkteruten mellom Selje og Bergen

Meninger

Dette leserinnlegget er laget av Sylvi Solbakk Lem, Måløy.

Da jeg flyttet til Måløy i 1958 hadde vi gode kommunikasjoner til Florø og Bergen. Det var trofaste «Sunnfjord» som gikk, og etter datidens forhold, synes jeg det var en fin løsning. Rett nok tok det lang tid og det var tungvint, men jeg trodde på fremskrittet, og at det ville bli bedringer etterhvert.



Så fikk vi hurtigbåtene tur/retur fra Selje til Bergen to ganger om dagen. En utmerket løsning, som har blitt bedre og bedre etterhvert.

Nå leser jeg et forslag om at ruten skal stoppe i Florø, og at vi som skal nordover, må skifte til en mindre båt i Florø.

Det må aldri skje. Rør Ikke båtrutene Selje/Måløy/Florø/Bergen tur/retur!

Dette er livsnerven for Vågsøy og Selje.