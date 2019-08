Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Laila Schult (Ap), medlem Vågsøy Arbeiderlag:

Kinn – min drøm

Fra alle kanter, det være seg reinspikka opportunister, høyrekrefter, venstrekrefer, «you name it»; hagler det med påstander og kaosteorier om hvor forferdelig det kommer til å bli for innbyggerne i Kinn kommune.

Dette tror jeg ikke noe på. Men nå som før, er det sant at det er vanskelig å spå om framtida. Derfor velger jeg å gi min tilslutning til Kinn kommune som administrativ og politisk organisasjon basert på mitt framtidshåp, og ikke på såkalte fakta omkring eiendomsskatt, lønnsharmonisering, arbeidsgiveravgift etc. For det vet jeg, hverken skatter el. avgifter har skremt noen person fra å bosette seg eller etablere sin bedrift i Flora eller i Vågsøy. I så fall hadde vi hatt enda større hjerneflukt og arbeidsledighet.

Vårt problem har vært og er at kommunene på kysten er for små til å få nok gjennomslagskraft i de fora, les: bl.a. fylkesting og storting, som bestemmer de offentlige overføringene og dermed rammevilkårene for kommunal velferd og drift. Et annet problem i små kystkommuner er et byråkrati/velferdspodusenter som ofte mangler tilstrekkelig kompetanse til å få god nok utvikling på tjenesteproduksjonen.

En større organisasjon vil kunne bøte på noe av dette. Kinn kommune er ingen ideell organisasjon; geografien tatt i betraktning.

Jeg skulle gjerne hatt med meg Bremanger kommune også. Ikke fordi de har så mange kraftmillioner. De greier de fint å bruke opp selv. Uten at det har gitt seg nevneverdig bedre uttelling enn hos oss andre mht bedre velferdstjenester.

Likevel, er det lov å håpe. Alle som har hatt gleden av å ha jobb eller politisk virke utenfor Vågsøy kommune, vet at den politiske tyngdekrafta ikke har vært på kysten. Kommunen har vært for liten, og kystkommunene har ofte blitt spilt ut mot hverandre på en måte som har gjort langsiktig samarbeid umulig. «Splitt og hersk» kalles det. Derfor har vi heller ikke fått utnyttet det store ressurspotensialet som ligger rett utenfor stuedøra.

Kinn kommune har potensiale til å utvikle et sterkt kystfellesskap. Et felleskap som også kan komme andre kystkommuner til gode. I form av bedre kommunikasjoner, mer systematisk tilrettelegging av den infrastrukturen grønn og blå næring og turisme trenger.

Alenegang er ikke fremtidas løsning, ei heller innlemming i Stad kommune. Etter mitt syn har kulturen/næringskulturen i Stad kontra Kinn få felles trekk. Mens Stad fokuserer på offentlige arbeidsplasser og handel, så satser Kinn på å høste av havet og himmelen. Det kaller jeg bærekraftig verdiskaping og verdiskaping som kan berge velferdsstaten.

Derfor satser jeg på Kinn og stemmer Arbeiderpartiet.