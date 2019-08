Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Harry Gulestøl , Bremanger Høgre:

Hurtigbåtrute for hele regionen

Hurtigbåtruten Bergen-Selje er viktig både for innbyggerne og næringslivet i Sogn og Fjordane. De nye anbudsrundene gjør at Florø prøver å sikre seg det beste tilbudet. Vi mener det er viktig at dette avgjøres på en måte der vi ser hele ruten under ett og ikke ser oss blind på de forslagene som nå er fremmet.

Mange bedrifter og vanlige mennesker er avhengig av et godt og stabilt hurtigbåttilbud mellom Bergen og Selje. Denne ruten bidrar til at det er enklere å bo, jobbe og drive næring i regionen vår. Den er et bindeledd mellom oss og de mulighetene som finnes i Florø, Måløy og Bergen. I dag går ruten i ett enkelt strekk uten bytte av båt. Når det snart skal utlyses nytt anbud er det tydelig at man heller mot en løsning som innebærer at ruten skal drives med en nullutslippsløsning og dermed må ha et bytte på veien fordi dagens batteri- teknologi ikke er tilstrekkelig for å kjøre hele strekningen uten å lade.

Noe av suksessen til ruten er at det er enkelt for de reisende. Du kan sette deg på båten og få gjort unna arbeid, eller andre aktiviteter gjennom en sammenhengende reise, og vi mener at tjenesten må ha dette nivået, også i fremtiden, samt at der opprettholdes to stopp i kommunen.

For Bremanger Høyre er det viktig at vi ikke forhaster oss i denne beslutningen, når vi vet at det vil bli nye muligheter i fremtiden. Stad skipstunnel har langt på vei blitt bekreftet og når denne ferdigstilles får regionen helt nye muligheter til transport også nordover. Det betyr at det ikke er sikkert at Florø vil være mest fornuftig som «hub» for hurtigbåtene. Vi mener at Fylkeskommunen bør vurdere å sette den nye anbudsrunden på vent og drive med det tilbudet vi har i dag til vi har mer informasjon om de mulighetene som ligger foran oss.

Gjennom å jobbe videre med, og følge vår løsning på denne utfordringen vil vi sikre at vi ikke forringer tilbudet, og binder oss til utdatert teknologi når Stad skipstunnel åpner og mulighetene endre seg.

Dette er fremtidsrettet og vil sikre regionen vår det beste tilbudet.