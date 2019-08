Meninger

Dette innlegget er skrive av Jeffrey M. Meijer, ungdomskandidat til Vestland SV for fylkestinget, tredjekandidat for Bremanger SV.

Stryk eksamen

Henda dine skjelv, sveitte renn ned panna, og lukta av ferskt oppkast heng litt igjen rundt inngangspartiet. Når du kjem inn blir du plassert i din eigen klaustrofobisk tronge boks, blant eit hav av andre tronge boksar som alle er plasserte i ein litt gammal gymsal. Alle er tause elevar, alle stirrar på ein skjerm, og alle skriv for livet. Det er tid for ei fem timars økt med nervepirrande skriving på ei oppgåve du aldri har sett før. Det er tid for eksamen.

Altfor mange elevar kjenner på dette kvalmande testetyranniet som kallast eksamen. Men jaja, du får trøyste deg med at alle må gjennom eksamen, og derfor kan ein vel kalle dette rettferdig? Nei. Nei, det kan ein slett ikkje. At urettferd blir utført i system kamuflerer urettferda, men i røynda gjer dette urettferda berre endå eit hakk verre.

For sanninga er at eksamen er utdatert, urettferdig, og fremjar dårlege vanar. Heilt frå mellomalderen har eksamen herja som ei plage over europeiske elevar. Denne eldgamle vondskapen har i alle år dømt eleven på dårleg grunnlag.

Ein klarar ikkje å vise fram all sin kunnskap på fem timar. Som elev jobbar du med eit fag i fleire månader, ein deltar munnleg i faget, ein held presentasjonar, ein jobbar med innleveringar, og ein har også ordinære prøver. Alt dette i sin heilskap er vel kanskje nok vurderingsgrunnlag for ein vitnemålskarakter. Men å dømme eleven ut ifrå ei einaste femtimarsøkt, ei økt som alle har grua seg til i lang tid, ein dag der du slit med nervar, med nervøsitet, og med hovudverk. Å dømme nokon utifrå dette, er rett og slett berre galskap.

På toppen av dette så dyrkar også eksamen utreleg dårlege vanar. I løpet av skuleåret kan ein eigentleg berre ta det litt rolegare, ein kan berre jobbe treigt og sakt, for det er på eksamen det tel. Det er desse haldningane eksamen dyrkar fram, haldningar som på ingen måte er nyttige i arbeidslivet der alle dagar tel.

Sosialistisk Ungdom vil derfor halde fram å kjempe mot denne urettferda, vi skal kjempe mot testetyranniet, og for eleven. Vi skal framheve mappevurdering som eit betre, og meir rettferdig alternativ enn dagens unådige eksamen. Vi skal kjempe for ein vurderingsform som ser heile deg, ikkje berre den eine dagen i ein sveitt gymsal.

Vi skal stryke eksamen, for å styrke eleven.