Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Harald M Kvame Hansen, 13. kandidat Stad Ap.

Stad Ap og arbeidsplassar til funksjonshemma og utviklingshemma

Noreg ratifiserte konvensjonen om rettane til personar med nedsett funksjonsevne (CRPD) den 03.06.2013. I artikkel 27 står det følgande: «Partene erkjenner at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre; dette omfatter muligheten til å tjene til livets opphold ved et arbeid som man selv fritt velger eller påtar seg i et arbeidsmarked og arbeidsmiljø som er åpent, inkluderende og tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.» Det vil seie at alle som har moglegheita til å arbeide har retten til å få nødvendig utdanning og opplæring for å få ein kompetanse som kan føre til eit yrke. Dessverre så er det ein del funksjonshemma som ikkje kan delta i det ordinære arbeidslivet og då har ein forskjellige tiltak som kan vere med på å skape gode moglegheiter for personar med nedsett og manglande arbeidsevne. Som då kan føre til at dei kan delta i arbeidslivet og yte med det dei har moglegheit til.

Sogn og Fjordane har i dag 170 VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid), der sju plasser er i ordinære bedrifter. Til tross for ei auke i talet på VTA-plasser i budsjettet for 2019 og ved revidert statsbudsjett, så vart Sogn og Fjordane gløymde, på lik linje med Hordaland. Difor vil Stad Ap arbeide for å styrke desse tilboda i den nye kommuna vår, og på sikt òg i vårt nye fylke.

I dag er arbeidsløysa blant utviklingshemma og funksjonshemma svært høg og ein ser med uro på tilbodet til denne gruppa. Eid har i dag eit forholdsvis greitt tilbod til denne gruppa, men diverre så viser det seg at Selje ikkje har noko godt arbeidstilbod å tilby denne gruppa. I Selje har ein Hove aktivitetssenter og på Leikanger har ein «Vår sin Butikk» som begge aktiviserer og gir eit forholdsvis greitt tilbod til dei det er plass til. Det vi ynskjer er å skape eit betre tilbod til dei utviklingshemma i heile Stad kommune, slik at ein har eit meiningsfullt arbeid- og aktivitetstilbod til alle. Enkelte utviklingshemma klarer fint å gå i tilnærma ordinært arbeid, med visse tilretteleggingar. Diverre så har ikkje NAV vore flinke nok til å skape fleire tiltaksplassar, samstundes som ein ser at talet på utviklingshemma på VTA/VTO har gått drastisk nedover dei siste 20 åra, som følgje av stadig økte krav til inntening ved tiltaksbedriftene.

Det er difor viktig at ein tek tak i dette og gjer det som er mogleg for å betre dette tilbodet for alle i Stad kommune. Stad Ap har difor tatt tak i dette og lagt det inn i sitt arbeidsprogram, der vi ynskjer å auke talet på tilrettelagde arbeidsplassar for funksjonshemma. Då spesielt retta mot utviklingshemma. Samstundes ynskjer vi at aktivitetstilbodet for dei som ikkje kan være på tiltaksplassar vert styrka, slik at alle kan få oppleve ein meiningsfull kvardag.

Eit anna problem vi ynskjer å gjere noko med, er mangelen på fritidstilbod til denne gruppa. Vi vil arbeide for å betre rekrutteringa av støtte- og fritidkontakter, samstundes som vi ynskjer å samarbeide tett med forskjellige lag og organisasjonar for å kunne skape eit meiningsfylt fritidstilbod, tilpassa den enkelte sine behov og ynskjer.

Ei stemme på Ap, er ei stemme på eit parti som vil arbeide for å betre dei funksjonshemma sine levevilkår. Som 13. kandidat for partiet, forbundsledar i LUPE (Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende) og 2. nestleiar i Funksjonshemmedes Felles Organisasjon, vil eg arbeide saman med ordførarkandidaten vår for å styrke levekåra til denne gruppa i Stad kommune.