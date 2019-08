«Svar til ja-grunneigarar i Bremanger»

Meninger

Dette innlegget er skrive av Ivar Rune Varpe, på vegner av nei-grunneigarar i sameige.

Svar til ja - grunneigere på Svarstad-Varpe-Klungreset-Oldeide og Svoren

Så fekk vi ein reaksjon frå ja – grunneigarar i Bremanger, men argumenta deira må vi få lov til å justere, kommentere og komme med rettingar.

De er framleis like opprørte og meiner framleis at vi fer med usanningar, synsing og spekulasjonar. Men det må no berre bety at de ikkje les aviser, høyrer radio, ser på TV eller prøveår å tileigne dykk litt informasjon. Får de ikkje med dykk alle som står fram etter utbyggingar og som angrar bittert på at dei gav utbyggar løyve. Dette gjeld både grunneigarar og kommunar.

Kanskje er de allereie kome så langt i dykkar draumeverd at de berre set og reknar på kor mykje pengar de får og kva desse skal brukast til?

For det er pengar det dreier seg om, store pengar for dei rette grunneigarane og dei er på ja – sida, naturleg nok.

Vi som er på nei sida har kjempa imot dette prosjektet sidan 2006, og vi som er eldst i denne gruppa, vart motstandarar allereie på møta om utbygging på Grotle i 2002, så for oss er ikkje økonomi det avgjerande, nei – folk vil verne om Bremangerlandet og for å overlate naturen til kommande slekter.

De har sett opp ein statistikk på signerte avtaler på dei forskjellige bruka, basert på skyld. Fjellområda har alltid vore felles for alle grunneigarar, sjølv om kvart sameige har sine grenser. Her har vore felles eigedomsrett m.a.til torvuttak, beiteområde til småfe og storfe og hjortejakt. Her er det lik fordeling både på medlemspengar og kjøt, men når det kjem inntekter og pengar frå fjellet, då skal det delast etter skyld. Vi små grunneigarar har prøvd oss med lik fordeling av desse pengane, men er blitt avvist og berre skyld i utmark skal brukast som delingsmodell. Og då blir det som det bruker å vere, dei store får mykje, mens dei små får lite.

Vi skal prøve å sette opp ein del argument og samtidig forklare ein del av dei påstandane som dei kjem med, men samstundes arrestere dei i ein del usanningar som er oppsett i ja – innlegget.

Det får vere opp til lesarane å finne ut kva og kven som fer med einsidig og usann argumentasjon, i mange av sakene seier det seg sjølv.

Tilbake til skyld statistikken til ja – folket, vi vil sette opp ein litt anna statistikk som viser kor store eigarforholda er på dei forskjellige sameiga. Dessverre kan vi ikkje bruke pengebeløp, for det er konfidensielt, men vi bruker % for å vise størrelse.

Svarstad sameige har 8 grunneigarar, i dag stemmer 4 av desse nei!

3 av ja – grunneigarane får til saman 72,6 % av summen til sameiget.

% grunneigarar deler dei resterande 27,4 % Varpe-sameige har 14 grunneigarar, i dag stemmer 8 av desse nei!

4 av ja – grunneigerene får til saman 64,8 % av summen til sameiget.

10 grunneigarar deler dei resterande 35,2 % Vi set opp desse to sameiga, for det er dei vi kjenner best, og som viser tydeleg motstanden som er i dag, men som ja – sida seier ikkje finst.

Store pengar til fordeling til dei som set med store prosentar og store eigedomar, det er og sanninga.

De reknar skyld og underskrifter, her vil vi legge til at mange av underskriftene er komne som resultat av frykt for skjønnsbegjering, vanlege folk vil ikkje i det Norske rettsvesenet. Eller som sakt tidlegare i debatten, « vi hadde pistolen mot tinningen».

De påstår også at grunneigarar ikkje har snudd i denne saka, noko som er heilt feil. 4 bruk har endra standpunkt i denne saka, 3 av desse bruka er blitt overteke av yngre etterkommarar som seier klart nei.

Ein grunneigar har kjøpt eit bruk der tidlegare eigar hadde stemt ja, men ny eigar ville stemt nei. Så dei tal og prosentar de oppgjer er ikkje riktige verken på Svarstad eller Varpe.

Av grunneigar i dei forskjellige sameiga, må vi kunne nemne at ein del av dei største grunneigarane ikkje bur i Bremanger, ikkje skattar til Bremanger og eigedomane er i ein slik tilstand at ikkje Bremanger Kommune får eigedomsskatt. Kanskje det skulle vore gjort ein undersøking på kvar skattepengane reiser og kor grunneigarane bur

Livsgrunnlaget i bygda er også nemnt, men vi tør påstå at der er større sjanse for meir folk både i Dalen og resten av Ytre Bremanger med urørt natur enn industrianlegg. Det er heller ikkje nemnt prisforringelse på eigedomar ved vindkraftanlegg, erfaring viser opptil 43 %.

Livsgrunnlaget og pengar for vedlikehald, men vi må nemne som tidlegare at det vil bli eit økonomisk klasseskilje her. Vedlikehald av eigedomar kan mange nytte pengane til, mens dei små må sende heim handverkar etter 2 eller 3 dagar, for då er pengane som dei får frå utbyggar slutt for det året.

De gjer eit stort nummer av at berre 45.000 m² blir no brukt til bygging av turbinane. Men uansett så er det 70.000 m² som er framleis planområde, og spørsmålet vårt er då: Kva skal ein med det enorme området, når det ikkje skal brukast? Det kunne enkelt vert ført tilbake til grunneigarane. Men der ligg føre vel ein framtidig plan, utviding på eit seinare tidspunkt til fleire turbinar?

OED gav konsesjon til prosjektet i 2017, etter samråd med Fylkesmannen og Miljøverndepartementet, skriv de. Det er direkte feil, Fylkesmannen har sakt nei til dette prosjektet og Miljødirektoratet har sakt klart nei til bygging av vindkraftverk på Bremangerområdet i Nasjonal ramme.

De hopper også glatt over støy som er eit av dei store spørsmåla i denne saka og som er vanskeleg å gå inn på når ein ikkje veit eksakt kor turbinane blir plasserte. Samt visuelle forureining, der turbinar uansett kor de vender og vrir på dette vil bli synlege for store deler av Bremanger og ikkje minst Måløyområdet.

Vi har bedt om nye visuelle bilete, men det er problem å legge fram, ser det ut til, det er berre klatting på gamle bilete og teke frå spesielle stader.

Fugletrekk bagatelliserer de, men les de NINA rapporten som er framlagd, viser det at eit av dei viktigaste trekkrutene går over Bremangerlandet med dei viktigaste trekkledene opp Svarstaddalen og Klungresetdalen. Ser ein på den siste layout til turbinplasseringar, så går desse trekkrutene rett mot turbinane ovanfor Fåvatnet og ved Oldeidsmannen. I den perioden der radaren var operativ i 2018, frå mai til september, minus august der radaren var ute av drift, vart det registrert 338.588 fuglespor. Det vil seie at det er registrert flyging, men radaren kan ikkje skilje på store flokkar, så her er tala mykje større.

Turstiar og turpostar må endrast, viser til samtaler med Keipen Turlag.

Turstien til Vetvika må omleggasat, dette pga. sikkerheitssoner for iskasting og anleggssoner.

Eit anna moment de går forbi i stille er Varpestøylen med sel og hytter. Sel/støylar bygd på 1940 talet og i 2006 var desse nemnt i kommunal samanheng som kulturminne. Her får ein no nærmaste turbin 124 m frå hyttedøra, så den idyllen forsvinn heilt og øydelagt for alltid.

Men eit av dei viktigaste punkta som de ikkje nemner, er den nye traseen til 132 KW linja som skal gå innover Hestedalen og innover mot Berle før den svingar ned til Rugsundøy. Der står i hovudavtalen at den skulle gå ned til eksisterande nett og påkoblast der, altså på Oldeide. No er det inn på uskuldige 3 manns part, dette står også som konfliktområde i Bremanger Kommune sin høyringsuttale.

Kva så med dei endringar som har vore og som de tek på dokke æra for å ha vore med å fått til. Vi har ikkje hatt innspel mot MTA plan, slik som de skriv.

Dalen Grendalag sende ei oppmoding, etter press, om fjerning av turbinar på kanten mot Varpe. Desse vart fjerna, men det var etter møte mellom utbyggar og Bremanger Kommune, då kom det eit nytt utkast på plassering av turbinar.

Dei karta som viser sektorar for signal frå Steinfjellet avgrensar også turbinplasseringar.

Vi som nei folk kan vi trygt påstå, at mykje av endringane er takka vere vår staheit og ikkje godta det første og beste som blir framsett av utbyggar.

Etter møte i Dalheim 26.02 d.å., vart det sakt at vi skulle få komme med innspel til MTA planen i nytt møte. Det møtet vart det ingenting av, berre ein ny frist for signering av avtale/tilleggsavtale før 23.03 d.å.då saka hamna til skjønnsbegjering hos Sogn og Fjordane Tingrett. Og der ligg saka vår, men begge advokatane meiner at skjønnsbegjeringa er feil.

Vi kunne fortsett å lista opp punkt som vi er heilt ueinig i, men for dei som les dette vil de forstå at dette skaper stor splid i eit lite bygdesamfunn.

De vil også forstå at motstanden i Dalen er større enn nokon gong, samt motstanden generelt mot dette prosjektet. 2400 medlemmer på Facebook seier litt om eit store engasjement.

Og sanninga er at vi har politikarar med oss og vi har ei solid støtte i heile Bremanger og andre bygdelag, så saman skal vi kunne stoppe denne raseringa av eit fantastisk stykke norsk naturmangfald i Bremanger.

Dette innlegget blir sendt til alle politiske parti i Bremanger kommune.

Vi veit kva vi har, men ikkje kva vi får!