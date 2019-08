Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Elisabeth B Hatlenes, ordførerkandidat for Bremanger Høgre.

Ekte utfordringar i ein rik kraftkommune

Einsemd, mobbing og det å ikkje kjenne seg god nok er utfordringar mange av dagens ungdommar slit med. Svært mange barn i Bremanger lever i barnefattigdom. Dette må vi ta oss tid til å diskutere og finne gode løysingar, slik at ein kan gje barn og ungdom gode oppvekstvilkår.

For Bremanger er det særs viktig med auka fokus på dette fordi ungdommen vår flyttar ut av kommunen allereie som 15 åring for å begynne på videregåande skule. Vi ønsker at både psykisk helse og helsesjukepleiarar vert meir synlege i barne- og ungdomsskulane og stadar der ungdom møtast. Skulane har treng for vaksne med kompetanse som miljøarbeidar og innen psykisk helse slik at dei kan gje den hjelpa som trengst.

Når vi sender ungdommen vår ut i verda, er det med eit håp om at dei ein dag skal komme heim igjen. Då er det viktig at vi lyttar. Dei ønsker møtestadar der dei berre kan vere, utan organisering, dei vil ha trygge vaksne som kan forstå og gje gode råd. Dei vil ha godt hastighetsnett! Dei vil ha møtestadar der ein kan møtast på tvers av bygdene. Vi er klare for å samarbeide for å møte ungdommen på dette.

Ei av sakene som eg brenn ekstra for er barn som lever i familiar med lav inntekt. Tall fra 2016 viser at nærmare 100 av 800 barn under 18 år har det slik i vår kommune. Det er eit skremmande høgt tal. Dette er barn som opplever å ikkje kunne delta og står utanfor fordi foreldrene ikkje har råd. Vi ønsker at alle barn skal ha moglegheit til å delta, derfor har vi i vårt valprogram sagt at vi skal gje meir støtte til frivillige lag og organisasjoner som er retta mot barn og ungdom. Vi vil at fleire skal få gode opplevingar både på idrettsbana, i koret, korpset og andre fritidsaktivitetar. Vi vil sjå på løysingar som vil sikre desse barna moglegheiter til å delta gjennom gode ordningar. I tillegg vil vi legge til rette for at dei kommunale kulturskuletilboda skal ha gratisplassar for barn av familiar med låg inntekt.

I den inneverande perioden har vi gjort nokre viktige val knytt til barn og ungdom. Vi har auka satsing ved å bemanne opp helsesjukepleiar frå 2 til 3 stillingar gjennom prosjektmidlar. Det er oppretta ungdomshelsestasjon i Svelgen, slik at ein kan gje lærlingar i Bremanger eit helsetilbod. I tillegg har vi samordna dei to helsestasjonane slik at helsesjukepleiarane kan bruke tida si effektiv og fagleg forsvarleg. Dette er viktige vedtak som vi meiner bør stå seg i framtida.

Det er viktig at ein arbeider for å finne gode løysingane slik at alle barn og ungdom kan reise ut i verda med best mogleg føresetnad for å få eit godt liv. Samfunnsøkonomisk er det er langt billigare å førebyggje eit barn enn å reparere ein vaksen. Men til sjuande og sist så handler der om at barna våre skal ha ein god og trygg oppvekst.