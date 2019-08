Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jørund Nygård, Nei til SFE, BKK vindkraft på Bremangerlandet

Kvifor allierer Kjerpeseth seg med senterpartikreftene på sentralt plan i fylket som gong på gong har nedprioritert Bremanger?

I Brasil brenner presidenten ned regnskogen for å rydde plass til produksjon av biodiesel. I Bremanger planlegg ordførarkandidat Magne Kjerpeseth i Senterpartiet å øydelegge det største myrområdet for å sette opp vindindustri og trafostasjonar.

Kva er samanhengen? Jo - i norske myrer ligg det omlag 70 gongar meir klimagassar enn det vi slepp ut årleg. Rører du nok i dei og fyller igjen, så slepper dei rett ut i atmosfæra. I Brasil er det nok av bønder som treng jord som brenn skogen ned gratis. Men her blir øydelegginga subsidiert av vanlege folk i Bremanger gjennom avgifter og auka nettleige.

Store kraftkonsern håvar inn, og betalar ut igjen småsummar slik at grunneigerar og kommunen skal sjå motsett veg. Ryk reiselivet på ein smell og blir bulysta lågare, får det so vere. SFE og BKK må tjene meir - uavhengig om det er bra for både klimaet og innbyggerane eller ikkje. Dette pakkast inn som at natur, friluftsliv og jaktglede i ytre Bremanger må ofrast for å «redde kloden».

Denne straumen treng ikkje Bremanger. Ikkje Vestlandet, ikkje Norge. Det er EU som vil ha den. Billig norsk vasskraft. For å eksportere nok gjennom alle dei nye dyre utenlandskablane, må krafta lokalt erstattast av gigantturbinar som jamrar og kvin. Straumen blir dyrare og industrien lider. Kvifor setter Magne Kjerpeseth EU sine interesser over Bremanger sine?

Og sjølvsagt må det då byggast nye kraftlinjer her. Mange kraftlinjer. Større kraftlinjer. Veldig større kraftlinjer. I rett linje utan omsyn for å spare pengar. Bekymra grunneigerar får grunnen sin ekspropriert vekk. Myklebustdalen har gått frå å vere eit frodig flott skogområde, til ein jungel av master og ledningar. Sandsegga har blitt dekka av dei, og det har rett og slett blitt mindre trivelege tilhøve for friluftsliv i kommunen. No står smellvakre og ikoniske Rugsund for tur. Blålida. Rugsundøy. Hornelen.

Kanskje dette offeret kunne forsvarast om Bremanger fekk arbeidsplassar og store inntekter. Men nei. Trass over 60 prosent av kraftproduksjonen til SFE, så er SFE-eigde Svelgen Kraft og Bremangerlandet Vindpark begge registrert i Gloppen og har alle arbeidsplassane og skatteinnbetalingane der. Kvifor tviheld Magne Kjerpeseth på lojaliteten mot selskap som konsekvent viser at dei kun legger så få arbeidsplassar som mogleg til Bremanger? Dei som ikkje syner samfunnsansvar ved å oppgradere vasskraftverka, og tvert om nedgraderte Svelgen1-kraftverket for å betale mindre skatt til kommunen? Som ikkje, i det minste, legg sjøkabel frivillig for å bevare Skatestraumen?

Om Senterpartiet vil utvide tjenestetilbodet med inntektene frå eigedomskatt på vindkraft, blir ein fort skuffa. Inntektene er ikkje så høge i utgangspunktet, men i tillegg, etter 10 år, så fell dei kraftig. Med 3 vindkraftanlegg i kommunen som alle er bygd nesten samstundes, får økonomien til Bremanger ein kraftig knekk. Då blir det fort fjella mellom Leirgulen og Davik som må ofrast for å få inn nye inntekter. Dette er mellombelse midlar i byte mot permanente sår i naturen. Nettopp difor gjekk fylkesrådmannen ut i media nyleg og åtvara kommunane mot å seie ja til vindkraftprosjekt.

I den dugnaden eg har vore med på mot vindkraft på Bremangerlandet, så har vi blitt kontakta av flinke og engasjerte senterpartifolk frå andre stadar på Vestlandet som vil hjelpe og utveksle erfaringar. Dei blir matte når vi fortell at leiinga i Senterpartiet i Bremanger ikkje verkar å ta saka på alvor. Hjå dei er Sp fanebærarar i deira lokale kamp mot vindturbinar og OED-byråkratane sitt overformynderi. Sjølv Jenny Følling frå Sp som hadde sentrale verv i både SFE og Vindkraftforum då ho klagde inn Bremangerlandet-saka til regjeringa for å snu nei til ja, lovar no velgarane i Førde at nye Sunnfjord Kommune skal haldast turbinfritt. Likevel er fortsatt beskjeden til Bremanger klar: Bremangerlandet må byggast ned slik at BKK og SFE med sine nye storeigerar i Sunnfjord Kommune og Indre Sogn kan maksimere profitten.

Kvifor allierer Magne Kjerpeseth seg med dei senterpartikreftene på sentralt plan i fylket som gong på gong har nedprioritert Bremanger og kystvegen? Dei same som gav Bremanger lusne 2,9 prosent av SFE-aksjane, trass i at Bremanger har mesteparten av kraftproduksjonen?

Kvifor er han så opptatt av at det statlige overformynderiet til regjeringa skal bli ståande, og rå over lokaldemokrati og folkemeining i saka om vindkraft på Bremangerlandet? Er ikkje dette det motsatte av god og trygg senterpartipolitikk? Kva seier han når dei same byråkratane vil slå saman Bremanger med Kinn? Gjev han etter like lett?

I Firdaposten karakteriserar han motmele mot prosjektet no etter gjeven konsesjon, som brot på «demokratiske spelereglar». Kvifor er dette nesten ord for ord det same som BKK-sjef Olav Osvoll ytra mot motstandarar som protesterer på SFE sine vindturbinar på Stad? Kven er Kjerpeseth si informasjonskjelde om han verkeleg sjølv trur på at «det ikkje har komme noko nye fakta i saka på 8 år»? Er det til dømes sonen sin, styreleiaren i BKK? Vi veit jo til dømes no at det blir ingen vegutbetring, ingen sjøkabel og at trekkfuglane sin Autobahn går rett gjennom området der turbinane skal stå. Arbeidarpartiet, SV, Venstre og Høgre har tatt alt dette nye til seg, og går no klart i mot.

At Senterpartiet vil avvente endelege planar frå utbyggar før dei landar på eit ja eller nei, det kan eg respektere. Men at Magne Kjerpeseth som er kjempeinhabil i saka skal ut i media for å sverte motstanderar og dei andre politiske partia i Bremanger med det som beviseleg er feilinformasjon, det står det liten respekt av.

Magne Kjerpeseth kan påstå at han er den einaste som følger dei «demokratiske spelereglane» til han blir gul og blå. Men det rette er - han er den einaste som følger speleboka til SFE og BKK.

Velgarane til Senterpartiet fortjenar betre.