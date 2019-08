Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Tove Lill Refvik Volle, 2. kandidat Kinn Ap og Ola Teigen, ordførarkandidat Kinn Ap.

Å satse på klima: Det er å satse på kysten!

Konsekvensane av klimaendringane er tydelege. Ekstremværet rammar oftare, landbruket står framfor meir tørke og vegane blir øydelagt av flaum og ras. Det må vi ta på alvor. Heldigvis er det framleis gode grunner til å vere optimistisk.

Vi har ei maritim næring i den teknologiske verdstoppen. Sterke industri- og kompetansemiljø i Måløy, Hyen og Florø vil skape nye grøne arbeidsplassar som vi kan leve av i framtida. Her er tre grep som vi og Arbeidarpartiet vil satse på:

Nullutslepp på ferjer og hurtigbåtar: For kvar hurtigbåt vi får frå diesel til fornybar, så kutter vi faktisk meir utslepp per passasjer-kilometer enn om vi hadde elektrifisert eit fly. Det seier sitt. Moglegheitene er mange, og her har Trond Strømgren og næringslivet vårt allereie gjort eit viktig arbeid for å vise både oss og verda litt av framtidspotensialet. For om vi stiller krav til bruk av batteri og hydrogen i anbod på ferjer og hurtigbåtar, så investerer vi på same tid i arbeidsplassane og kompetansemiljøa langs kysten vår.

Fangst og lagring av karbon: Framfor å la utsleppa frå sementproduksjon, avfallsforbrenning og industripiper stige opp i atmosfæren, er det mogleg å lagre karbonet trygt 3000 meter ned i sokkelen vår. Fangst og lagring av karbon vil vere eit betydeleg grep for å få ned utsleppa våre, og kan på same tid føre med seg ny aktivitet og teknologiutvikling. Vi har både subsea-kompetanse og kapasitet. Då bør det også vere mogleg å få vår del av arbeidsplassane som føljer med satsinga.

Vindmøller ute på sokkelen: Havvind på norsk sokkel kan bli eit nytt industrieventyr. Og har med litt fornuftig styring alle føresetnadar for å gjennomførast i samspel med både marine og maritime næringar. Vi har ein sterk leverandørindustri, og vi har mykje å bidra med til teknologiutvikling og verdiskaping. Men: Her meiner vi det må vere eit absolutt krav at gevinsten ikkje går til utanlandske oppkjøpsfond. Arbeidsplassane må etablerast her på kysten, og overskotet må tilbake til fellesskapet.

Klima byr på utfordringar, men potensialet er enormt for både utsleppskutt og nye arbeidsplassar. Då kan vi ikkje seie oss tilfreds med dagens regjering si somling. Vi må våge å satse. Vi har kompetansen, og treng arbeidsplassane. Å satse på klima: Det er å satse på kysten.