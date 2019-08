Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Leif Magne Gil, 3. kandidat Kinn Arbeidarparti:

Framtida i Kinn

No er det ikkje mange dagar att til valet. Eit val som er heilt nytt for oss alle. Ingen av oss har stemt til eit kommuneval i Kinn kommune før. Det er nok ikkje like enkelt for alle å vite kva ein skal velje denne gangen. I media har det stort sett berre vore frontar mellom ja og nei til Kinn.

Om du er i mot samanslåinga av Vågsøy og Flora til Kinn skal du då stemme på eit parti som vil reversere samanslåinga? Det er eit av alternativa dine, men det er faktisk fleire. Om du er motstandar av Kinn, og stemmer på parti eller personar som vil reversere så gjer du det truleg av ein av to årsaker. Enten for å gi eit signal, eller for at ein trur Kinn er best tent med reversering. Eg meiner begge grunnane er dårleg for framtida. Dette er mi meining og mi ytring. Eg respekterer sjølvsagt andre meiningar.

Scenarioet er altså at du stemmer på nokon til Kinn kommunestyre som skal sitte i Kinn kommunestyre, og som er i mot Kinn kommunestyre. Vil dei eigentleg sitte der? Vil dei jobbe for det beste for Kinn kommune? Mogleg det, men eg har store vanskar med å sjå det. Eg finn ikkje noko logikk i det sjølv om mange av dei hevdar at dei skal gjere ein god jobb. Korleis gjere ein god jobb når du leitar etter utvegar for å reversere? Om dei gjer ein veldig god jobb, og Kinn blir ein suksess, har ikkje dei då mista sitt beste argument? For motstandar av Kinn som sitt i Kinn kommunestyre vil jo alt som er vanskeleg vere noko dei kan bruke i sin argumentasjon; kva var det vi sa.

Om du eigde eit privat selskap og skulle finne styrekandidatar, ville du då spurt dei som var motstandar av firmaet ditt? Er det dei som vil gjere den beste jobben?

No er det nok fleire som vil kome med argument om at eg er ein av dei 15 som stemte for samanslåing i Vågsøy kommunestyre. Dei vil hevde at eg ikkje respekterer folket, og tenkjer berre på meg sjølv. Tidlegare har eg forklart noko om dette. Det var fleire årsaker til det. Eg kom inn som fast kommunestyrerepresentant for Arbeidarpartiet i 2015, og hadde vore 1. vara perioden før. Det vil seie at eg hadde noko kunnskap om stoda i kommunen. Det var ikkje enkelt å få til noko i kommunen. Vi hadde nedgang i befolkning, stadig mindre frie overføringar frå staten, og måtte heile tida leite etter kor ein skulle kutte. Prosessen om samanslåing følgde eg naturleg nok tett og med stor interesse. Kinn var det beste for Vågsøy kommune slik eg vurderte det, og vurderer det endå.

Den rådgivande folkerøystinga synte at fleirtalet av dei som stemte var motstandar av samanslåing. Avrunda kan vi seie det var 60/40. Valdeltakinga var på 56.6 prosent. Det vil seie at det var ganske mange som ikkje fant behovet for å stemme. Kanskje tenkte dei at denne avgjerda skal dei folkevalde ta? Ein skal heller ikkje gløyme at det allereie var vedtatt i Stortinget.

Eg ville, og vil, gjere noko godt for Vågsøy kommune og nye Kinn kommune. Difor stemte eg etter mi overtyding. Eg har trua på Måløy og bygdene rundt vår flotte plass. Det var naudsynt med ei justering. Fleire kjem med argument som at folkevalde ikkje er noko klokare enn andre i befolkninga. Og det er heilt rett! Vi er heilt vanlege folk som ikkje er eit einaste hakk klokare enn nokon andre. Tvert i mot vil nok mange hevde. Men det er likevel ein forskjell frå å stemme i ei folkerøysting og i kommunestyret for eller mot samanslåing, eller andre saker. Det handlar ikkje om at vi ser på oss sjølv som betre eller klokare. Vi som folkevalde må ta konsekvensen av dei vala vi gjer, vi må følgje dei opp og jobbe vidare med dei. Dette er ansvaret de har gitt oss.

Eg kunne ikkje stemme i mot noko eg var for, også fortsette å jobbe i kommunestyret under så vanskelege tilhøve som det har vore siste åra.

Nesten kvar dag les eg ein eller anna stad kva folk meiner om «oss 15». Eg har fått meldingar om kva folk synes om meg, og ungane mine har fått beskjed om kva slags far dei har. Dette er baksida av å engasjere seg, og av å ville det beste for sin eigen stad. Eg trur ingen vil at det skal vere sånn. Likevel angra eg ikkje, men kunne ønskje at innbyggjarane i alle fall berre tok meg.

Kinn kommune kan vere ei rar kommune. Det er jo ei heilt unik kommune, noko som vi har fått mykje merksemd rundt. Vi slår Vågsøy og Flora i lag på same tid som Vestland fylke blir eit heilt nytt fylke. Dette er eg sikker på gir positive synergiar. Fylket vårt skal i hovudsak styrast frå Bergen, og ikkje lenger frå indre Sogn. På kysten har vi alltid sagt at indre vert prioritert og kysten nedprioritert. No blir vi ein stor kommune i Vestland fylke i staden for å vere ein liten kommune. Vil ikkje det ha ein relevans? Hordaland har vore flinke med kysten sin, no har vi moglegheita. Vi blir eit nytt stort kystfylke, og ein ny stor kystkommune! Kinn er kysten.

To parti stemte i 1971 i mot fargefjernsyn. Nokre parti er prinsipielt mot endring, utvikling, og reform. Det er heilt greitt det, eg respekterer dei for sine meiningar. Men det plaga med når dei same partia stemmer mot bru over Nordfjorden, stemmer for utsetting av Kystvegen, og samtidig seier at dei er for veg på kysten og utvikling av kysten. Då er dei ikkje heilt ærlege.

Arbeidarpartiet i Vågsøy har vore kritisert i siste periode. Spesielt grunna at vi heile vegen har sagt at vi er for Kinn kommune, og fordi vi ilag med fleirtalet i kommunestyret la ned to barneskular. Eg innrømmer lett at eg var i mot å legge ned barneskulane. Eg var ikkje einig med eige parti. Men vi hadde ein prosess, og eg valde til slutt akseptere at eg ikkje vant fram med mi røyst. Eg hadde gjort det eg kunne.

Kva har eg gjort sidan? Eg har ikkje forsøkt å reversere vedtaket. Eg går heller ikkje rundt i mi eiga partigruppe og dveler ved det. Det er lite nyttig. Men i staden har eg gjort alt eg kan for at våre elevar skal få det best mogleg der dei er no. Difor arbeidar eg sterkt for ei oppussing og opprusting av Skram skole.

Kinn Arbeidarparti har og vil fortsette å jobbe for kysten. Vi har vore heilt klare i den retninga i fleire år. Kinn skal vere ein motor for næringsutvikling og verdiskaping. Dei som vil etablere seg her skal oppleve at det er lett å samarbeide med kommunen. Det same gjeld dei som allereie er etablert her og alle innbyggjarane våre. Vi skal kjempe for at Kinn er best på miljø, skular og barnehage. Vi skal løfte eldreomsorga!

Difor, veljarar i nye Kinn kommune; enten du er eller var for eller i mot samanslåing av Vågsøy og Flora, stem på dei som vil arbeide for det beste for innbyggjarane i Kinn. La røysta di gå til nokon som du trur vil gjere det beste for å nå måla vi har satt oss. For når dei måla er oppnådd, har vel Vågsøy kome ganske godt ut av det? Og mi siste oppmoding; kryss gjerne ei kvinne eller ein ungdom på lista du skal stemme på. Du kan og sjølvsagt krysse nummer 3 på Arbeidarpartilista til Kinn om du er einig med meg. Nytt stemmeretten din.

Godt val!