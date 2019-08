Meninger

Dette innlegget er skrive av Martin Malkenes, bystyremedlem i Flora for MDG.

Kinn kommune-det nye Vasaskipet?

Vasaskipet blei bygd i Stockholm i perioden 1626–28 og skulle være datidas største og mest praktfulle fartøy. Kong Gustav II Adolf ville for mykje med skipet og krevde to kanondekk i staden for eitt, som båten i utgangspunktet var designa med. Resultatet vart ein ustabil konstruksjon. Vasaskipet segla i 20 minutt før det sank.

Mitt skip er lasta med tomme løfter: Mange påstår at Kinn kommune også er ein ustabil konstruksjon, pressa fram av entusiastiske «kongar»(les politisk fleirtal). Ein skal ikkje sjå lenge på kartet før ein ser at kommunen faktisk er landets raraste. Det som skal bli kystens flaggskip slit med konstruksjonen før den legg frå land. Økonomi, organisering, geografi og demografi skal være skroget i flaggskipet. Og vi kan sjå at skroget lek som ei sil lenge før det er sjøsett.

Ny kurs med nytt mannskap: I valet skal vi velje mannskap, kven som skal skaffe proviant, kven som skal sjå til at skuta er shipshape når skuta legg frå land. Skuta er bygd for å tene folket. Spørsmålet for deg som veljar blir om du vil at dei som bygde den ustabile konstruksjonen bør være dei som skal oppgradere og byggje om skuta for trygg ferdsel for framtida.

For min del er det klinkande klart at det trengs ny skipper og nytt mannskap. Ein skipper som evnar å lede i storm og stille med eit mannskap som tek i eit tak og forstår kva grep som må takast. For der er mangt et segl som må strammast og mange reparasjonar som må til for å få Kinn kommune sjødyktig.

Ikkje minst må befolkninga tryggast og fungere som trygg ballast. For klarar ein ikkje å trygge folket og få dei med, blir seglasen umogleg.

Alle mann på dekk: Miljøpartiet dei grøne (MDG) stiller med ein kandidat til skipper og med eit mannskap som er klar for ein tøff seglas. Ein erfaren skipper som ser samarbeid på dekk som ein føresetnad, med eit mannskap som finn nye løysingar når problem oppstår, men som har ein stø kurs inn i framtida. Med eit hav av moglegheiter.

Det blir ein tøff seglas med tøffe prioriteringar. Du får velje mannskap med omhu. For uansett mannskap legg skuta frå land 1.1.2020. Forhåpentlegvis med nytt og friskt mannskap og ikkje dei same gamle folka som utan kart og kompass starta konstruksjonen av Noregs raraste kommune.

Godt val!