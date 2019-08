Meninger

Dette innlegget er skrevet av Steinar Hammersvik, Davik.

Kommunevalg i skjebnetider for jordens fremtid

Det er snart kommunevalg og de forskjellige partilederne har fått uttale seg i avisene om hva de vektlegger i sin politikk. Det er ikke vanskelig å se at politikerne sitter fast i politikken de har ført i alle år.

Bremanger, den kommunen jeg bor i som ikke integrert innvandrer, hadde ved etablering av kommunen i 1965, ca. 6500 innbyggere. Nå er innbyggertallet 3735. 18,98 % av oss er over 70 år mot 12 % i landsgjennomsnitt. Gjennomsnittsalderen 44,4 år, 2 år og 1 måned over landsgjennomsnittet. Det er naturlig å spørre seg selv om det er sannsynlig at Bremanger sin administrasjon og politikere er i stand til å lede oss gjennom de nødvendige omstillinger i form av en sirkulær økonomi og med lavere og miljøvennlig forbruk. Hvorfor Bremanger ønsker å stå alene som kommune, er for meg helt uforståelig. Karakterboken til administrasjon og politikere hittil er ikke tillitvekkende med tanke på fremtiden. Er det egoistiske tanker fra administrasjon om arbeidsplasser og politikernes ønske om makt som hindrer oss i å få en større og solidere region med flere ressurser til å løse felles problem?

Vi har de siste årene sett en akselererende endring i klimaet på grunn av temperaturstigning forårsaket av co2-utslipp fra vår bruk av fossilt brensel som olje, gass og kull. Villere, våtere og tørrere med klimakatastrofer jorden rundt. Isen ved polene smelter med rekordfart og vi har dette året sett skremmende bilder fra smeltende innlandsis på Grønland som illustrerer hva som er i ferd med å skje. Smeltet grønlandsis har allerede bidratt til en havnivåstigning på 13,7 mm i følge "Proceedings of the National AcademySciences.

Øystatene i Stillehavet trygler det internasjonale samfunnet om snarest å redusere co2 utslippene slik at man stopper havnivåstigningen på grunn av varmere klima og issmelting. Skal vi være solidariske, eller som vanlig, bare tenke på oss selv?

Kutt fra biler, industri og kraftverk er ikke nok i følge FN sitt klimapanel. Vi må endre vår matproduksjon og disponering av landarealene for å holde grensen på 1,5 grader temperaturstigning.

Dette året var jordas ressurser brukt opp i juli. Det betyr at vi utnytter jordens ressurser på en ikke bærekraftig måte resten av året. Nordmenn er blant de verste storforbrukerne . Av 140 land, ligger vi på en 28.plass. Halvparten av jordas insekt og dyreliv er i ferd med å dø ut på rekordtid. Insekter og dyrelivet er grunnlaget for at vi mennesker kan leve på jorden. Der mennesker flytter inn, flytter dyr og insekter ut. Av tidligere hjem for dyr, insekter og planteliv ,kan vi nevne enorme mengder kilometer med motorveier under asfalt, monsterbyer under asfalt og betong osv.. Jord og landarealene må for fremtiden disponeres på en mer bærekraftig måte. Vi kan ikke bruke gamle lineære økonomiske modeller hvor profittmaksimering ved ekspansjon og bruk og kast er vanlig. En sirkulær økonomi med gjenvinning/gjenbruk, redusert forbruk av mat, klær,reiser osv. må til dersom vi skal redde planeten vår. Dersom vi ikke aksepterer dette, går vi en trist fremtid i møte.

Det er 7,7 milliarder mennesker i verden, jordens verste skadedyr. Hvorfor snakker man aldri om muligheten for en global familieplanlegging med formål å reduser befolkningen til en mengde som passer bedre til planeten? At rødt kjøtt er så klimafientlig er vanskelig å forstå. Vi har 1,5 milliarder storfe som raper og fiser og 7,7 milliarder mennesker som gjør det samme. Hva som er skadeligst vet ikke jeg.

I 2018 produserte norske oppdrettere ca. 1,3 mill. tonn laks. Fòrmengden som gikk med til dette, kan vi forsiktig sette til 1,6 mill. tonn . 70 % av dette foret er plantebasert, sammensatt av for eksempel soya, solsikke, raps, fababønner, mais etc.. Dette tilsvarer 1,1 mill tonn plantebasert fòr. Skal tro om oppdrettslaksen snart begynner å raute? Med en avkastning på 300 kg pr dekar , tar dette fòr -behovet beslag på 3667 kvadratkilometer med landbruksland i utlandet. Dette er monokulturer som sprøytes med plantevernmidler og mot insekter. Det er miljøfiendtlig og og ikke bærekraftig. Dette er en trussel mot oss alle her på kloden.

I tillegg har vi ulempene med skadene på villfisk og miljø i fjordene våre.

Produksjonsvolumet på oppdrettslaks skal, etter ønske fra den sittende regjeringen, femdobles. Dette vil legge beslag på et areal tilsvarende det dobbelte av Norges jordbruksareal. Er det noen som ser galskapen? Vi har en regjering som delvis er klimafornektere og som hopper etter storkapitalen tilsynelatende uten forsøk på å styre den. I følge Statsministeren skal vi utvinne olje i 70 år til. Litt av det samme? Vi har en skruppelløs dobbeltmoral. Her hjemme elektrifiserer vi oljeplattformene for å redusere utslipp av klimagasser for å kunne legge frem et godt norsk klimaregnskap samtidig som vi daglig eksporterer store co2 utslipp til andre deler av verden! Vi eksporterer kanskje en "Amasonasbrann" daglig ? Det er greit så lenge fasaden er fin.

Politikerne som velges, skal ha ansvaret for de kommunale innbyggernes ve og vel de neste 4 årene og det krever maksimal innsats for klima og miljø . Ansvaret for at vår klode igjen skal kunne bli levedyktig påligger oss alle, lokalpolitikerne inkludert, og kan selvsagt ikke ensidig løses av politikerne som opptrer på den rikspolitiske arenaen.

Problemstillingene jeg har nevnt, er nesten ikke nevnt i valgprogrammene til lokalpolitikerne. Det vil være en katastrofe for dem som kommer etter oss, dersom ikke kommunene setter mer inn på en bærekraftig fremtid. Hva med en egen klima og miljøavdeling som arbeider for en fremtid for kommende generasjoner?