Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Rune O. Nilsen, lokallagsleiar og 21. kandidat Kinn Venstre.

Det er på tide med eit samferdsleløft på kysten!

Det er kjempeviktig at politikarane i Kinn kommune og nye Vestland fylke held fana høgt for trygg og moderne samferdsle på kysten. Vi treng trygge vegar og moderne kollektivtilbod som heng saman og som får oss raskt og trygt fram.

Utfordringane er mange, men samstundes er dei overkommelege dersom viljen er der.

I dag er situasjonen den at det berre er dei som bur på fastlandet som reelt når dei to første flya som går i sekstida om morgonen til Bergen og Oslo frå Florø lufthamn. Kjem ein med båt frå Måløy, Bremanger eller øyane i Florabassenget når ein ikkje desse avgangane. Etter mi meining må Kinn kommune sørge for at flyavgangane blir flytta litt seinare, til ca klokka 7, slik at flytilbodet blir reelt for fleire. Dette vil auke grunnlaget for lufthamna og gje eit betre tilbod for alle. Kinn Venstre vil utvide lufthamna i Florø mot vest, og samstundes utvikle meir næringsareal vest for ei utvida rullebane. Dette har vi endeleg fått bystyret med på, og vi fortalte leiar for Venstre si stortingsgruppe, Terje Breivik, om desse planane då han vitja Florø førre veke. Med Jacob Nødseth som ordførar er ein eit steg nærare dette målet. Vi treng handlekraft og nytenking.

Båtruter i Florabassenget og langs kysten som er tilpassa brukarane sitt behov er viktig. Jan Henrik Nygård og Venstre har gått i front for å etablere betre rutetilbod på kort sikt, noko som er på plass, og også få på plass ei nullutsleppsrute så snart som mogleg. Dette fekk kommunen miljøpris frå Zero for. Også her går Venstre i front. Vi viser at samferdsle ikkje treng vere miljøfiendtleg, om ein berre tenker nytt. Dette kjem, og det blir bra!

Kystvegen mellom Florø og Måløy er spesielt viktig. Vestland Venstre garanterer for Svelgen-Indrehus. Det håpar eg dei andre fylkespartia følgjer opp. Så må vi også halde oppe tempo for utviklinga av kystvegen sørover mot Bergen. Slik kan vi realisere potensialet på kysten, og ikkje ha hovudfokus mot indre delar av fylket slik spesielt Sp og Ap har gjort i årevis.

Sentralt i arbeidet med god samferdsle er det å kjenne seg trygg. Trygg på at båten kjem fram, trygg på at vegen ikkje er rasutsatt, trygg på at ambulansen kjem fram. Difor er det viktig for Venstre å ta lokalt ansvar for eigne vegar og samarbeide og utfordre statlege og fylkeskommunale myndigheiter for å ta tilsvarande ansvar. Det er på tide med eit samferdsleløft på kysten!