Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Fredrik Egeberg, 3. kandidat, Kinn Senterparti.

Dette er ikke greit i det hele tatt!

Jeg leste en sak fra Firdaposten i dag om de store problemene på Furuhaugane Aldershjem i Florø som gjorde meg veldig trist i hjertet mitt.

Der står det å lese om «Furuhaugane er ein stor institusjon. To avdelingar med plass til henholdsvis 28 og 22 senger. Der er arbeidsstue, kjøkken og reinhaldsavdeling. I alt opp imot 100 tilsette med ulik bakgrunn og kompetanse. Pasientane her er av dei svakaste og mest hjelpetrengande i kommunen vår.»

Det som gjorde meg trist, var den manglende evnen til de som styrer i Flora til å ta tak i det som betyr mest. På Furuhaugane er det altfor fullt. De har ikke plass til dem som trenger plass der og må dermed bruke såkalte KAD-plasser for å gi innbyggerne de tilbudene de skal ha. Det er en del oppgaver en kommune skal styre med, og en del andre ting de «kan» styre med. Denne saken gjelder i høyeste grad det de skal og må drive med, nemlig eldreomsorg. Nå er det vedtatt nytt rådhus, som man kanskje trenger, men som ikke bør prioriteres foran slike oppgaver. I tillegg skal en i Kinn bygge både fotballhall og svømmeanlegg. Jeg må bare si at jeg hadde blitt kvalm av å bare gå inn i en av disse anleggene om jeg visste at de eldre bodde i uverdige forhold for at disse anleggene skulle bygges. Investeringslysten i både Ap, H og V er stor. Men ikke på de rette plassene. Det er dessverre ikke penger til alt, selv om de samme tre partiene har vedtatt en økning i eiendomsskatten.

At de såkalte KAD-plassene (dette er plasser som skal stå klare for å ta imot personer som er utskrevet fra sykehus o.l. men som ikke er friske nok til å dra hjem) ofte er opptatt koster også kommunen en del penger, da de dermed må betale for at Helse Førde tar vare på pasienter som er friske nok til å utskrives derfra.

Nå går de som styrer i Flora rundt og banker på dører i hele Kinn og lover blant annet å satse på de eldre. De burde kanskje bruke tiden på å ordne opp i disse uverdige forholdene for dem som bygget opp dette landet de nå er satt til å styre.

Vi i Senterpartiet vil verken bygge fotballhall eller svømmeanlegg før vi har fått orden på skoler og aldershjem. Heller ikke før kommunen faktisk har økonomi til det. Nå er det på tide at man begynner å kikke ned i lommeboken sin og prioritere det man faktisk må! Det har kanskje blitt mye «Kjekt å ha»?

Vi vil bruke pengene der de faktisk trengs!