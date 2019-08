«Facebook-politikarar og seriøse politikarar

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av av Einar Svarstad, ytre Bremanger.

Facebookpolitikarar og seriøse politikarar

Dette innlegget tek for seg utviklinga i vindkraftsaka på Bremangerlandet, etter partimøta i Ap, Høgre og Senterpartiet. Andre parti sine standpunkt blir ikkje kommentert her.

Etter sist vekes partimøte i Arbeidarpartiet, Høgre og Senterpartiet sit vi som veljarar igjen med berre eitt parti å stole på, og det er Senterpartiet.

Eg fekk i helga positive tilbakemeldingar frå fastbuande på Bremangerlandet og elles i kommunen, folk er sjokkert over utviklinga i saka. Klar melding frå folk om å stå på vidare for utbygging. Eg har også i dag hatt samtalar med Arbeidarparti- og Høgre-medlemmer som skjemmast over eigne parti.

Det er berre Senterpartiet som har brukt tid på å sjekke fakta i saka og følge demokratiske prosessar. Dei har følgd opp lovnaden frå folkemøtet på Havly om å avvente MTA-plan og behandling av denne.

At de andre vel å lytte til hylekoret og protestantar frå nær og fjærn er svært beklageleg.

At de vel å bygge ned bygda vår, at de ikkje vil ha aktivitet og nyskaping er mildt sagt tragisk.

Å skjule seg bak ei ikkje-eksisterande turistsatsing er total skivebom, de sender ut eit signal om at her skal det ikkje satsast på å skape aktivitet, då blir ein møtt med protestar på Facebook som stoppar alt.

For oss heilårs-bremangarar og andre i kommunen som ynskjer levande bygder året rundt, vi som er opptekne av aktivitet og spreidd busetnad, vi som vil ha betre veg, vi som vil behalde legekontora og skulane våre, vi som vil ha noko å vidareføre til komande generasjonar, er det berre eit alternativ og det er Senterpartiet.

Så til aksjonistgruppa mot vindkraft: Det er svært beklakeleg at politikarane våre lar seg påverke av dei usanne og tendensiøse påstandane som de kjem med.

Avisinnlegga til Jørund Nygård og Ole Stenbakk med grove skuldingar og direkte hets mot våre politikarar og kommune administrasjon syner kva lavmål de legg dykk på.

Takk til Magne Kjerpeseth, Øyvind Heimtun og dei andre i Senterpartiet for at de driv politikk på demokratisk vis.

Godt valt!

Stem Senterpartiet!