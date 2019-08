Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Sidsel Kongsvik, ordførarkandidat for Kinn Senterparti:

Svar til Leif Magne Gil

I ditt innlegg forsøker du å så tvil rundt om dei som er i mot Kinn eigentleg ønskjer å sitte i eit kommunestyre og om vi kjeme til å gjere ein god jobb.

Eg kan love deg at eg aldri hadde takka ja til å stå på liste for Senterpartiet om eg ikkje ville sitte i eit kommunestyre. Og kvifor vil eg sitte der? Fordi eg vil forhindre at det skal gå så gale med den nye komunen som eg frykta. Fordi eg vil forhindre negative konsekvansar ved kommuneamanslåinga. Forde eg vil at intensjonen om delt kommunesenter skal bestå, og ikkje berre være tome ord på eit papir. Det same gjeld at dei kommunale tenestene fortsatt skal ligge der dei ligg veg samanslåinga. Eg går inn i eit kommunestyre for å jobbe mot sentralisering og for gode kommunale tenester for alle. Sjølv om Senterpartiet er i mot den nye kommunane skal vi gjere vårt for at dette skal fungere best mogleg. Vi har ikkje som mål å øydelegge for 18.000,- innbyggjarar bare for å få "gleden" av å seie "we told you so". Hadde det vore vår agenda så har vi ingenting i politikken å gjere.

Senterpartiet skal sjølvsagt jobbe for at dette prosjektet skal lykkast best mogleg under dei føresetnadane ein har. Innbyggjrane skal ha gode kommunale tenester i sitt nærmiljø enten kommunen heiter Kinn, Vågsøy eller Flora, og det skal Kinn senterparti bidra til gjennom m.a ein god og forsvarleg økonomisk politikk der vi skal prioritere allerede eksisterande tenester fremfor å bygge fotballhall og badeanlegg. Og skal ein bygge nytt rådhus, er eg sikker på at det kan gjerast billigare enn det som er skissert.

Det går an å ha to tankar i hovudet samtidig. Senterpartiet skal bidra til å bygge Kinn kommune. Samtidig skal vi gjere den jobben som ikkje vart gjort då Kinn kommune vart bestemt. Nemlig utgreie saka skikkeleg. Ein evt søknad reversering skal ikkje være basert på tru, håp, følelsar og draumar, men på konkrete fakta, tal, og tidligare erfaringar frå komunesamanslåingar. Ikkje er vi så æreskjære i Senterpartiet heller. Gjere vi feil, ja så innrømmer vi det. Og vi er opne for andre sine innspel, det være seg andre politiske parti og ikkje minst innbyggjarane våre. Og vise det seg at Kinn blir den fantastiske kommunen som Arbeiderpartiet ser føre seg, at folk er godt fornøgde med den nye kommunen og vi yter gode tenester, så er det ikkje noko grunn for reversering. Då skal eg være den første til å innrømme: "you told us so".rkøyre det.