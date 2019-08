Meninger

Dette lesarinnlegger er skrive av Geir Oldeide, ordførarkandidat Kinn Raudt.

Uklokt

Leif Magne Gil sitt innlegg inneheld nokre stygge anklager og karakteristikkar som ikkje kan stå utan å bli imøtegått.

1. Gil meir enn antyder at Kinn-motstandarar som meg sjølv ikkje vil arbeide til beste for folket i Vågsøy og Flora. At vi liksom vil gjere det verst mogeleg for folk slik at vi kan seie «kva var det vi sa». Ein drøy påstand. Ein nokså uhyrleg påstand faktisk! Kva bygger du slikt på, Gil? Har Raudt oppført seg slik før? Er det ikkje faktisk slik at vi i Raudt gjennom alle år har stått på for folk sine interesser og til beste for den kommunen vi bur i? Ser du ikkje sjølv kor lite modent det er å konstruere opp slik argumentasjon. Eg og Raudt har heile tida sagt at vi skal fortsette i Kinn akkurat slik vi har arbeidd i Vågsøy, og andre kommunar der Raudt er representert. Det lovar eg. Og når eg lovar noko så brukar eg å halde det!

2. Truverde er nemleg eit vesentleg poeng her. Kvifor skal veljarane stole på deg, Gil, og andre som stiller til val for Ap frå Vågsøy? Eg har, med handa på hjertet, aldri opplevd maken til oppførsel i politikken i Vågsøy som den Vågsøy Ap har stått for i denne perioden. Og eg har vore med lenge. Løftebrot på løftebrot på løftebrot. Du nemner sjølv at de braut avtalen om å bevare grendaskulane og kjem med ei slags forklaring/bortforklaring av det. At du personleg leid nederlag internt i Ap på dette er greitt nok det, men kva er ditt syn på at Ap braut ei skriftleg avtale? Er det liksom greitt? Og vidare: Kvifor braut Ap avtalen om at det skulle haldast folkerøysting på alle framforhandla forslag til kommunesamanslåing?? Du kjem med ei slags forklaring på kvifor du gjekk imot folkeviljen etter at vi (mot Ap sin vilje) hadde fått igjennom ei folkerøysting. Men ingen i Ap har nokon gong sagt eitt ord om kvifor de braut denne skriftlege avtalen!

3. Du gjer eit poeng av at du let vere å følgje folkets råd fordi du ikkje kunne gå imot noko du var for. Det må du gjerne meine. Då veit vi det. Det er det same kva folket meiner. Har du ei anna meining vil du stå på den uansett. Eg og Raudt ser det annleis. Vi har heile tida vore imot kommunereforma og argumentert i mot den. Men vi har også sagt at vi respekterer folkets vilje. Difor stemte eg for samanslåing med Selje og Vanylven fordi det var fleirtal i Vågsøy i den folkerøystinga for samanslåing. Sjølv om eg eigentleg var imot. Når folkevalde kjem på kollisjonskurs med folket, då er det dei folkevalde som må snu – ikkje folket.

4. Så kjem du, Leif Magne Gil, med ein del påstandar om andre parti som eg ikkje kan sjå på som anna enn usaklege og usanne. Kva parti er prinsipielt i mot endring, utvikling og reform? I kva partiprogram har du funne dette? Enten dokumenterer du slike utsegner eller så trekkjer du dei tilbake. Slikt forsøplar debatten!

Eg har både sagt og meint at Ap har eit stykke å gå for gjenopprette tillit både i det politiske miljø og overfor folket. Så langt har forsøka ikkje vore mange på det. Og dette var ikkje eit steg i rett retning.