Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Jostein Nygård, Bremanger:

Vi tenkte det var best slik så det ikkje vart noko bråk

Olje- og Energidepartementet (heretter OED) gav 06.06.2017:

Konsesjon til Bremangerlandet Vindpark AS, eigd av SFE

Ekspropriasjonsløyve for gjennomføring av konsesjon

SFE Nett AS løyve til ca. 10,5 km ny 132 kV kraftleidning frå Bremangerlandet vindkraftverk til Rugsundøy.

Ekspropriasjonsløyve for gjennomføring av kraftleidning.

Kraftlinjetraseen er ein heilt annan enn den som låg til grunn for konsesjonssøknad vindkraftverket og som bygde på avtale inngått med grunneigarane.

Noregs vassdrag og energidirektorat (NVE) kunngjorde på nettsida10.08.2017 at det var gjeve løyve til kraftlinje frå vindkraftverket til Rugsundøy. Kvar linjetraseen gjekk står det ingenting om. Det ligg heller ikkje med kart som viser linjetraseen. Derimot er det med eit kart som viser linje Ålfoten - Deknepollen, via Rugsundøy.

Eg har fått tilgang til eit brev frå NVE frå 2014. Brevet viser at etter at SFE hadde inngått avtale med grunneigarane i vindkraftområdet, starta SFE via SFE Nett ein prosess mot NVE for å få ein heilt annan linjetrase enn den som står i avtalen. Brevet var ikkje stila til grunneigarane i vindkraftanlegget. I brevet skriv NVE:

NVE held offentleg møte onsdag 14.mai 2014 (Rugsund)

Fråsegner må sendast NVE innan måndag 2. juni 2014

Ein av grunneigarane i vindkraftområdet fekk via omvegar vite om møtet. Der gjorde han NVE merksam på avtalen mellom grunneigarane og SFE. I tillegg sende han fråsegn til NVE. Der heiter det m.a. "I vår avtale - Leige av grunn for vindkraftanlegget mellom Bremangerlandet Vindpark AS og Grunneigere for Gnr/Bnr for Svarstad, Varpe, Klungreset, Svora og Varpe står følgende:

6.1 Leigetakar sine plikter og rettar

g) Telefon og kraftlinjer mellom vindturbinane og vindparken sin traformator skal framførast som kabler i grunnen. Tilknytinga til det overliggande nettet skal førast som kablar i grunn fram til eksisterande linje.

Bakgrunnen for dette punktet i avtalen var at alle grunneigarane i vindkraftområdet var samde om at tiltaket ikkje skulle råke 3.part, dvs. grunneigarar utanom anleggsområdet.

SFE vel å ikkje ta omsyn til avtale med grunneigarane. Det bør grunneigarar merke seg som planlegg å inngå avtale med SFE, SFE Nett eller andre selskap der SFE er eigar.

Eg har merka meg at det er ei ja-side og ei nei-side blant grunneigarane i vindkraftområdet. Har ja-grunneigarane no ombestemt seg og seier ja til eit vindkraftanlegg som til dei grader råkar ein tredje part?

Det er vanskeleg å skjøne at OED gjev konsesjon til eit vindkraftanlegg når deira faglege organ NVE frarår det. Same dag gjev OED konsesjon til ei kraftlinje som startar i vindkraftområdet og som er i strid med grunneigaravtalen. Det er grunn til å spørje om OED var informert.

Det går no føre seg forhandlingar mellom SFE Nett og grunneigarane i traseen for ny kraftlinje. Ein kan spørje seg kor reelle slik forhandlingar er når dei har trusselen om ekspropriasjon hengande over seg. Omformarstasjonen til kraftlinja ligg i vindkraftområdet. Den og MTA-plan linja er no på høyring. I samband med tidlegare høyringar har Bremanger kommune m.a. gått imot luftspenn over Skatestraumen, utan at det vart teke omsyn til.

Nokre grunneigarar oppdaga merkestikker på eigedomane sine. På eit møte i Rugsund i vinter der representant frå NVE presenterte linjetraseen for grunneigarane, vart NVE/SFE Nett spurd om kvifor dei hadde teke seg til rettes på annan manns eigedom utan å ta kontakt. Svaret grunneigarane fekk var: «Vi tenkte det var best slik, så det ikkje vart noko bråk».

Då Bremanger kommune framforhandla avtale med Bremangerlandet Vindkraftverk var ny linjetrase frå vindkraftverket kjend. Eg er i tvil om politikarane i Bremanger som slutta seg til avtalen, var kjende med kva avtalen mellom grunneigarane i vindkraftområdet og SFE/Bremangerlandet Vindpark AS seier om å råke ein 3. part.

Avtalen med grunneigarane er grunnlaget for at det kan søkjast om konsesjon. Den må respekterast, elles har ein eit stort demokratisk problem.