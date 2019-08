Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Nils Myklebust, leiar i Kinn Senterpartiet:

Er Kinn Ap til å stole på?

I ein del avisinnlegg, frå blant anna Laila Schult, Inger Strand og Doris Christensen og no sist Leif Magne Gil, så framhevar dei at dei vil satse på blant anna eldreomsorga.

Men kva gjorde Vågøy Ap i budsjettet for 2019? Dei stemte for å redusere helse og eldreomsorga med fleire millionar kroner.

Folkerøystinga: Etter at Ap tapte saka om EU medlemskap i 1994, så vart det aldri reist spørsmål om Ap skulle vere med vidare for å prøve å gjere det beste ut av situasjonen. Men Ap respekterte folket då.

Kvifor antyde at Kinn Sp ikkje vil være konstruktiv i Kinn kommunestyre?

Er det fordi det berre er Ap si meining som skal gjelde?

Så har eg gjentekne gonger bede nokon frå Ap om å kommenter partiveteran innan Ap, Martin Kolberg sin podkast i Nasjonen frå 2016, der han seier: «Stortinget kan ikkje tenke seg at lokalpolitikarane ikkje vil lytte til folket»

Kvifor skulle ikkje det også angå Vågsøy Ap?

Så er det ikkje måte på kva dykk skal satse på. Men forklar veljarane kvar dykk skal ta pengane frå? Er det med auka eigedomskatt, slik dykk gjekk inn for i budsjettet for 2019? eller har Ap gått til innkjøp av ei pengepresse som andre ikkje veit om?

Når Kinn Sp har forsøkt å få fram fakta over kostnader på mange ting, nettopp for å kunne fatte dei rette vedtaka, så vert vi skulda for at vi er imot alt mogleg. Men det stemmer ikkje, vi er tvert imot realistar og då må ein vite kva ein gjer og kva ein bruker pengar på.

Dette er mykje av grunnen til at vi har dårleg tru på etableringa av Kinn kommune, vi er vitne til ein hovudlaus pengebruk som går over alle støvelskaft. Bakgrunnen for Kinn Sp si bekymring er at sjølv Ap har måtte innsjå at alle dei millionane som skulle komme trillande, ikkje vert noko vesentleg av. Men dette har Sp hevda heile tida, men vi er blitt avfeia som negative.

Det Kinn Sp påstår er at det vert ei kraftig auke i kostnader med Kinn, ikkje berre med etableringa, men også med drifta, og at dette kjem til å gå ut over innbyggarane

Kor mykje kjem til å gå bort i inneffektiv reisetid av kommunalt tilsette mellom byane?

Dette vil tappe dei ressursane som vi har for store summar årleg, det forstår vanlege folk, men ikkje Ap.

Det vart i tidleg fase i 2017 hevda at dette skulle ein løyse med for eksempel videokonferansar og møter. Kvifor er då dette ikkje to år etter teke i bruk noko i særleg grad?

Ap hevdar at kommunesamanslåinga er å styrke samarbeide på kysten, men der er no trass alt fleire kommunar på kysten og dei har valt å opprette eit kystråd, noko som Kinn Sp støttar fullt ut. Vi er for samarbeid der det både er naturleg å samarbeide og der ein har felles interesser. Så her er vi ikkje ueinige med Ap, men det treng ein ikkje å gifte seg for å oppnå.

Så litt om Ap sitt truverd. Den er i beste fall avgrensa, dei lova veljarane ved siste val at dei ikkje skulle legge ned grendaskular, dei skulle ikkje auke eigedomskatten , det lova dei dei partia som støtta ordførarvalet skriftleg, men held dei det? Nei, nei, nei.

Kvifor skal veljarane stole på dei luftige urealistiske lovnadane frå Ap no? Mitt råd er å ikkje gjere det.

Til slutt så gjer dei eit nummer av at dei som har dårleg tru på Kinn ikkje bør veljast inn i kommunestyre. Då vil eg seie som Per Sævik: «Der alle tenkjer likt, tenkjer ingen store tankar.» Det sa han etter krisa innan oljebransjen og han sa vidare: «Vi gjekk kollektivt sjølvmord».

Lat ikkje oss gjere det same. Lat dei kritiske røystene høyrast og ta omsyn til dei. Kinn kommune treng desse fram for nokon.

Stem Senterpartiet. Godt val.