«Kan vi stole på at kommunale tenester blir «nær folket» i Kinn?»

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Ragne Beate Larsen, 13. plass på Kinn Senterparti si liste.

Eldreomsorga har vore mykje omsnakka når det kjem til Kinn kommune.

Du skal få lov til å bli gammal der du bur, og du skal få lov til å få plass på sjukeheim/gamleheim om du treng det - der du bur.

Fantastiske ord, men kan vi stole på det?

Vil kommunale tenester være «nær folket»?

Noko som ikkje har vore snakka høgt nok om er dei med funksjonshemming som også kjem til å bu i nye Kinn kommune.

Menneska som ikkje har ei stemme sjølv, eller, menneska som har ei stemme, men som ikkje klarar å bruke den i det offentlege rom.

Eg snakkar om menneske som treng omfattande hjelp og bistand for å leve eit liv som skal vere verdig.

Kva er så eit verdig liv?

Som mamma til to gutar med store utfordringar så har eg heilt klare visjonar om kva som er eit verdig liv.

Eit verdig liv er å få lov til å vere i lokalmiljøet sitt der ein har vokse opp.

Rett hjelp til rett tid i skule og barnehage, og hjelp som varar så lenge ein treng det.

Riktig hjelp på vegen av det offentlege, være seg avlastningstilbod til foreldre for å forebygge slitasje, støttekontakt til mennesket med utfordringar, og trening oppimot å ein gong bli så sjølvstendig som mogeleg

Å få ein bustad i nærmiljøet, og å få lov til å være ein del av samfunnet. Bidra på den måten som ein klarar ut i frå sitt ståsted, gjerne i form av tilrettelagt arbeid.

Eit verdig liv er ikkje det same som «fagleg forsvarleg», det er to vidt forskjellige ting.

At det kan argumenterast at det gis ei «fagleg forsvarleg» oppfølging i Sør-Kinn, for eit menneske med utfordring, busett i Nord-Kinn, om det til dømes er ei omsorgsbolig er ledig der, er ein ting, men er då livskvaliteten medreikna i reknestykket?

Eller skal pårørande atter ein gong bli møtt med:

«Vi har gitt dykk eit tilbod, om de vel å takke nei til det, er det ikkje vårt problem».

Det er viktig å ha tenestene nært oss, det er viktig å ha «alt vi treng-der vi bur»- som kommunevalprogrammet til Senterpartiet si forside seier.

Å få vekse opp i lokalsamfunnet sitt vel vitande om at ein har dei tenestene ein treng nært, er viktig.

Viktig for deg og meg, men endå meir viktig for dei som kom inn i livet med litt meir bagasje enn alle andre.

Kan vi stole på at tenestene i nye Kinn kommune blir nært folket?

Ein kan i alle fall kun påvirke ved å bruke stemmeretten sin, og gå til valurnene den 9 september.

Og stem gjerne Senterpartiet-«alt vi treng-der vi bur»