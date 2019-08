Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Thomas S. Øvstedal, 5. Kandidat for Bremanger Arbeidarparti, og Ingvild V. Øvstedal, 13. Kandidat for Bremanger Arbeidarparti:

Løgn eller uvitenhet frå Bremanger Høgre? Om å ta ære for andre sitt arbeid

Det er lett å vere einig med Høgre sin ordførarkandidat, Elisabeth Hatlenes, når ho byrjar sitt lesarinnlegg med følgjande avsnitt: «Einsemd, mobbing og det å ikkje kjenne seg god nok er utfordringar mange av dagens ungdommar slit med. Svært mange barn i Bremanger lever i barnefattigdom. Dette må vi ta oss tid til å diskutere og finne gode løysingar, slik at ein kan gje barn og ungdom gode oppvekstvilkår.»

Det er fleire parti som omtalar born sine oppvekstvilkår og også Bremanger Arbeidarparti har dette i sitt program. Eg kjenner ikkje like godt til dei andre partia sine program, men slik eg kjenner menneska på dei andre listene, er eg overtydd om at dei delar dette synet.. Men frå der går det meste i lesarinnlegget i nedoverbakke. Hatlenes presterer i dette innlegget å legge æra for det gode arbeidet til helsesjukepleiarane på politikarane sin rygg. Dette er i beste fall usmakeleg og i ein valkamp vert dette inntrykket forsterka.

Det har vore mykje rot i denne perioden, der Høgre forøvrig fekk ordføraren etter å ha greve djupt i posen merka «Dirty Tricks». Og det er lite godt å seie om Bremanger-politikarane sin påverknad på kommunen si daglege drift. I det store og heile har politikarane si avgjerdsvegring berre vore til hinder for god drift og føreseielege rammer for dei tilsette i kommunen.

Hatlenes skriv følgjande: “I den inneverande perioden har vi gjort nokre viktige val knytt til barn og ungdom. Vi har auka satsing ved å bemanne opp helsesjukepleiar frå 2 til 3 stillingar gjennom prosjektmidlar. Det er oppretta ungdomshelsestasjon i Svelgen, slik at ein kan gje lærlingar i Bremanger eit helsetilbod. (...) Dette er viktige vedtak som vi meiner bør stå seg i framtida.”

Her er det det går over styr for ordførarkandidaten. Lat oss byrje med første punkt: dei omtalte og omfattande prosjektmidlane er nemleg omsøkt av helsesjukepleiar på eige initiativ, og utanom arbeidstid. Forøvrig etter å ha fått nei på førespurnad om å auke tal tilsette.

Så gjeld det ungdomshelsestasjon. Denne er forøvrig ikkje starta opp endå, men opnar i september. Dette er også eit lovpålagt tilbod, så heller ikkje her kan lokalpolitikarane ta noko form for ære for tiltaket.

Kva skal vi då kalle dette innlegget til Hatlenes? Det er ikkje ein gong ei omskriving av sanninga, men direkte usanne og misvisande påstandar. Kven er det Hatlenes siktar til når ho nyttar omgrepet «vi» i innlegget sitt? Er det politikarane generelt, eller Høgre spesielt?

Då seier eg heller: Ærast dei som ærast skal! Det er ikkje mykje av det positive som skjer i denne kommunen politikarane kan ta æra for og vi skal vakte oss vel for å ta æra for den jobben som vert gjort av driftige og engasjerte tilsette som brenn for jobben sin. Dette sømmer seg ikkje for ein ordførarkandidat. Men det er på sett og vis greitt for veljarane å sjå at Høgre sine metodar ikkje har endra seg stort på 4 år.

Vi i Arbeidarpartiet er innstilt på å gjere vårt for eit betre samarbeidsklima i dei neste 4 åra. Vi håpar dei andre partia også vil spele på lag. Vi har tøffe oppgåver foran oss og vi får det berre til om vi dreg i same retning.