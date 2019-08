Meninger

Dette lesarinnlegget erskrive av Geir Arne Solheim, stolt sistekandidat for MDG Kinn:

Slik sikrar vi velferda ved å sette naturen først

Eg har tru på at vi skal klare å byggje eit godt lokalsamfunn som barna og barnebarna våre skal ta over, og her vil eg dele nokre tankar om korleis eg og Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) ønskjer å jobbe for å sikre natur og velferd framover. Alt heng saman på kloden, så her skal vi på ei reise som tek oss både til Indonesia og Polljen. Kort summert: vi vil oppnå resultata gjennom å sette naturen først!

Lokaldemokratiet: Det er viktig at vi alle engasjerer oss i lokalsamfunnet på ulike måtar og at vi tenkjer på saker som går utanfor vår eiga, egoistiske sfære. Politikk handlar om å bygge samfunnet til beste for alle, og det er grunnlaget for MDG sin grøne politikk. Naturen vår, artsmangfaldet vårt, klimaet vårt og solidariteten med andre menneske er ikkje egoistisk drivne saker, men vedgår oss alle saman. Difor set vi naturen først, til beste for menneske og miljø. Stikkordet er berekraft, og i det legg eg at vi må legge aktivitetsnivået vårt slik at planeten vår toler aktiviteten og at vi gjev alle menneska moglegheita til å få delta i velferda. Kort fortalt må vi sette naturen først!

Ungdomen: Det var dei unge klimastreikarane som fekk meg til å gå inn i MDG. Sjølv med 26 års erfaring frå ulike parti og ulike nivå i politikken, så vart bodskapen deira så sterkt for meg at eg ikkje lenger kunne sitte stille og sjå på protestane frå dei som skal arve kloden etter dagens styrande generasjon. No gjev endeleg politikken skikkeleg meining, kanskje for første gong for min sin del. Vi treng ein politikk som faktisk set naturen først, og ikkje berre fagre ord om miljøpolitikk i festtalar. Alle snakkar om «det grøne skiftet», men det skjer altfor lite i dette skiftet. Det verkar som at nokre meiner at vi har skifta nok, men det har vi ikkje. Vi øydelegg stadig meir natur, vi utryddar artar og framleis er all energiproduksjon i verda 80 % fossil. Vi må difor skifte raskare.

Verdiskaping: Poenget med å skifte frå ein fossilbasert økonomi til ein berekraftig økonomi er ikkje å krasje oljeøkonomien over natta. Det er snarare tvert imot. Vi må sørgje for at vi erstattar verdiskapinga vi nokre få tiår har hatt basert på olje og gass og vri dette over på løysingar som kan skape verdiar for all ettertid på ein berekraftig måte. Det er ein kamp mellom verdsdelane om å ta makta i den nye økonomien. Vesten har vore vinnarlaget innan fossil brensel og har bygd velferda vår på at resten av verda brukar våre ureinande produkt. Men i løpet av rimeleg kort tid vil dette snu anten vi vil eller ikkje, og Asia er i full fart med å ta over dominansen i økonomien. Spørsmålet er likevel kven som vert vinnarlaget i den nye, berekraftige økonomien. Der er ikkje alle kort delt ut enno. I dette løpet sinkar diverre Noreg etter, medan andre land har eit veldig trykk på å bli den beste på det neste. Særskilt gjeld dette land som har vore «taparar» i dagens økonomi. I verste fall må velferda i Noreg reduserast dersom vi ikkje klarer å omstille oss til den nye økonomien. Det kan vi unngå ved å sette naturen først!

Omstilling: Vi skal ikkje veldig lenge tilbake til då Noreg var ein leiande nasjon innan seglskutefart, men tapte raskt terreng då dampskipa vart teken i bruk av andre nasjonar. Heng ein ikkje med, så vert ein altså hengande etter. Så enkelt og så vanskeleg er det. Det handlar altså ikkje så mykje om du er «for eller imot oljen». Det handlar om at det er berekraftige løysingar som vil sigre til slutt. Den dagen kvar nasjon er sjølvforsynte med eigen elektrisitet gjennom fornybare kjelder, så fell mykje av grunnlaget for oljerelatert eksport vekk. Dette ser eg på den veldige etterspurnaden etter bølgjekraft i store nasjonar som til dømes Indonesia der ein skal erstatte dieselaggregat og bygge ut ny energi basert på havressursane i øysamfunna. Enkelt sagt så vil det å ha bølgjekraftverk i norske butikkhyller vere betre business enn oljefat i framtida. Difor må Noreg vri fokus over på berekraftige løysingar som kan eksporterast rundt omkring i verda. Dette er mogleg om ein set naturen først!

Politisk styring: Sverige og Danmark klarer å byggje ein sterk økonomi og er to av verdas lukkelegaste land utan å vere avhengige av oljerelaterte løysingar. Dei kan då tene som ideal for oss for at Noreg kan klare å omstille seg til ein berekraftig økonomi og likevel halde på velferda. Norden skal i framtida syne veg i det grøne skiftet og såleis finne si rolle i den nye økonomien for å sikre velferda. Equinor si satsing på flytande havvindmøller er eit døme på korleis ein kan posisjonere norsk industri internasjonalt basert på den unike kunnskapen vi har i Noreg i dag. Men alt må skje mykje fortare, og då kan vi ikkje late oljeselskapet Equinor styre farten i det grøne skiftet. Såkalla «grønvasking» tener ingen, der ein berre driv med symbolhandlingar. Vi må ha politikarar som set styringsfarten i dette skiftet, slik vi til dømes ser MDG bidreg til skiftet i hovudstaden – ein by som no både er i ferd med å verte Europas grønaste hovudstad og den mest attraktive næringslivskommunen.

Kommuneøkonomi: Lokalt er det svært mange moglegheiter i det grøne skiftet, og mitt håp er at det nye kommunestyret i Kinn kan klare å samarbeide godt om å gjere kommunen framtidsretta, omstillingsdyktig og berekraftig. Lukkast vi med å skape eit lokalsamfunn som er tilpassa morgondagens økonomi, så kan vi på sikt sikre arbeidsplassar og velferd. MDG Kinn vil ha eit strengt fokus på å modernisere kommunen slik at vi blir eit utstillingsvindauge som framtidas grøne kommune. Dette fordrar sjølvsagt at vi får kontroll på økonomien og den enorme gjelda vi har, for økonomisk berekraft er viktig for å ha evne til å omstille seg. Målet er jo at kommunen først og fremst skal kunne tilby gode tenester innan helse, omsorg og opplæring, og då må ein ha overskot for å klare dette.

Livsglede: Som «framtidas grøne kommune» skal Kinn kommune gjennomføre grøne tiltak som gjev grunnlag for livsglede, utvikling og velferd. Vi skal først og fremst energiøkonomisere og spare slik at vi kuttar straumrekninga. Nye måtar å tenke energi på er naudsynt, og vi må vere oppdaterte på det siste i bransjen. Vi må gjere bygga våre til pluss-hus, slik at vi med fordel kan selje straum frå bygga i staden for å kjøpe straum. Bruk av termisk energi, solceller, brenselceller og liknande kan gje spennande moglegheiter. Vi må sørgje for at all transport er elektrifisert og at elektrisiteten kjem frå naturvennleg, fornybar og lokalprodusert energi. Vi har nok bølgjekraft i havet vårt til å forsyne heile kommunen med all straumen vi treng, og andre energikjelder som småkraft og solenergi vil bidra til å sikre at vi kan produsere vår eigen energi og såleis garantere at straumen er grøn. Bruk av hydrogen produsert frå lokal og naturvennleg energi vil opne opp nye moglegheiter for drift av transport, industriell produksjon, hushald, havbruk, energiproduksjon og så vidare. Alt dette kan vi oppnå ved å sette naturen først!

Naturvern: Prinsippet må altså vere at energiproduksjon og industriutvikling skal gå minst mogleg ut over naturen vår, så det må utviklast gode arealplanar for heile kommunen der framtidas verdiskaping skjer etter ein plan og ikkje etter innfallsmetode eller etter skjult agenda. Ikkje minst gjeld dette i havrommet. Satsinga på havvind kan ha mykje å seie for verdas framtidige energimiks, og difor må ein vere sikker på at denne satsinga ikkje går ut over livet i havet, fiskeria, skipsfarten og så vidare. Igjen – naturen først!

Industri: Maritim industri er noko vi er sterke på i dag, og i framtida vil dette vere ein av berebjelkane i økonomien. Kinn kommune har mange sterke verft som vil danne grunnlag for eit stort industrielt skifte i grøn retning. Elektrifiseringa av ferjene og skipsfarten elles har allereie ført til ei stor auke i aktivitet i maritim industri, og det er eit frampeik på at framsynte norske industribedrifter sikrar posisjonen sin gjennom å tenke grønt. Slik går det når ein set naturen først!

Nyskaping: Innovasjon og kreativitet vil vere avgjerande for at vi lukkast, og der har vi mykje å gå på. Det at vi klarer å snu og vrenge på moglegheitsbiletet vårt for å stadig kome ut med dei beste ideane våre er ofte tøffe øvingar. Samstundes er dette heilt naudsynt for at vi skal verte leiande i den nye økonomien. FN har laga 17 berekraftsmål som vil vere avgjerande å nå for å sikre ei berekraftig framtid, og vi må innovere innanfor desse måla for å sikre velferda vår i framtida. Berekraft handlar om å sette naturen først!

Jobbe saman: Til sjuande og sist er det viktig at vi i kommunen klarer å halde saman og at vi jobbar tett i lag til beste for lokalsamfunnet. Det er ikkje «du» og «dei», men ein må tenke «vi». Det ein kan kalle «samskapingskommunen» er den ultimate form for kommune, der alle innbyggjarane, bedriftene, organisasjonane, politikarane og dei kommunetilsette jobbar saumlaust saman for å løyse samfunnsutfordringane og skape nye moglegheiter.

Bygdeutvikling: Som bygdelagsleiar i Deknepollen ser vi mange gode døme på dette i heimbygda mi. Her byggjer vi stadion utan å legge ansvaret på kommunen, her vert det laga turveg og e-sportklubb der private og frivillige jobbar saumlaus saman med næringsliv og kommune for å skape nye tilbod. Her er det positiv utvikling i handel, arbeidsplassar og grøn industri utan å syte og klage over at «alle andre» må gjere noko. På mange måtar meiner eg Deknepollen kan tene som eit godt døme på korleis vi bør jobbe innad i heile kommunen. Ikkje minst gjeld dette i «Technopollen»-miljøet som er næringsverksemd tilpassa framtidas økonomi. Liknande gode historier finn vi til dømes i Eikefjorden, på Raudeberg, i Florø og i Måløy. Klarer alle desse å jobbe godt saman så kan vi få til mykje – og vi må sette naturen først!

Framtidshåp: Mitt håp for lokalsamfunnet vårt framover er at vi samarbeider godt; vi unngår skjulte agenda og lobbyistar; vi prioriterer basistenestene slik at unge og gamle får den individuelle hjelpa dei treng på ein verdig og god måte; vi gjer all aktivitet grøn og berekraftig for å vere kompatibel med framtida; vi snakkar saman rundt bordet i staden for med CAPS LOCK i sosiale medium; vi har respekt for ulike meiningar; vi tek vare på dei svakaste gruppene i samfunnet; vi jobbar for best mogleg vilkår for dei kommunalt tilsette som vi har arbeidsgjevaransvar for; vi er inkluderande og inviterande; vi er til å stole på både før og etter valet; vi tør å tenke nye tankar og skifte meining om naudsynt; vi passar på økonomien vår og ikkje minst må vi evne å sjå det positive i kvarandre og tenke på at vi skal skape eit best mogleg samfunn som neste generasjon skal ta over.

Eg ønskjer alle eit godt val der eg berre ber om ein ting – sett naturen først!