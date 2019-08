Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Thomas S. Øvstedal, 5. kandidat for Bremanger Arbeidarparti, og Ingvild V. Øvstedal, 13. kandidat for Bremanger Arbeidarparti, og er svar på lesarinnlegget «Løgn eller uvitenhet frå Bremanger Høgre…..»:

Angrep er det beste forsvar, eller?

Vi skal halde dette tilsvaret kort og konsist.

I vårt innlegg reagerte vi sterkt på at Elisabeth Hatlenes, i rolla som ordførerkandidat, kallar dei gode tiltaka som helsesjukepleiarane har gjort for «viktige vedtak». Politikarane har ikkje vore involvert i desse og heller ikkje gjort noko vedtak. Dette oppfatta vi som eit klart forsøk på å ta æra for nokon andre sitt arbeide. Difor spørsmålet om løgn eller uvitenhet. Men angrep er det beste forsvar?

Hatlenes held så fram med å poengtere kor viktig det er for politikarar å vere gode rollemodellar. Der er vi samde. Vi meiner det er ufint å lyge i ein valkamp. Har vi gjort noko feil ved å påpeike dette?

Vi vil også påpeike at vi ikkje har kritisert Høgre sin politikk. Å anklage oss for å vere tendesiøse og nedsettande fell på si eiga urimelegheit, all den tid vi påpeikar beviselege feil i hennar innlegg. Det er Hatlenes sitt første innlegg som er tendensiøst. Og tilsvaret hennar er nedsettende.

Eit godt samarbeid kan kun byggjast på ærlegdom og tillit. For dei av oss som har konstitueringa for 4 år sidan friskt i minnet, er det ikkje Arbeidarpartiet som har noko å bevise i denne samanhengen. Vi registrerer at Høgre ikkje vil ta noko oppgjer med det som skjedde då.

I vårt innlegg lemna vi ikkje mykje ære til politikarane i kommunen. Dei som las det registrerte nok at vi ikkje nemnde konkrete parti, då dette var meint som generell kritikk. Også mot eige parti. I ei tid der politikarforakten brer om seg er det viktig at vi som engasjerer oss i politikken er audmjuke, spesielt i ein valkamp.

Vi registrerer også at ordførarkandidat Hatlenes i løpet av sin tekst reduserer innlegget vårt først til å vere frå «Thomas og kona», så frå familien Øvstedal for så å berre vere frå Thomas. Vi trekk på skuldrane og ristar litt på hovudet av slike måtar å svare på.

Ingvild Øvstedal og mannen

Kandidater for Bremanger Arbeidarparti