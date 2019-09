Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Jan Henrik Nygård, 5. kandidat for Kinn Venstre og Hilmar Eliasson, 6. kandidat for Kinn Venstre.

Kinn Venstre, en garantist for grønne verdier og øket satsing på klima, miljø og energitiltak.

Vi ønsker at Kinn kommune snarest må iverksette tiltak som er miljøriktig og som gir øket rom for andre energireduserende tiltak og som videre vil gi mer bolyst i Kinn Kommune.

Dette kan først og fremst bli gjort ved å igangsette småkraftverket på Saga (vannkilden for Florø), som har fått konsesjon for en god stund siden. Videreutvikling av dette prosjektet er avhengig av investeringsvedtak i kommunen. Prosjektet vil helt klart være lønnsomt, men vil og gi rom for nødvendig utskifting av den eldste hovedvannledningen på Saga fra 1969, da en kan nytte de samme traseene. En utskifting av denne ledningen er kritisk viktig, da et brudd her kan gi skade på den andre ledningen som ligger ved siden av.

Videre kan en gjennomføre EPC-kontrakter, energisparekontrakter på kommunale bygg, der entreprenører garanterer for lønnsomheten og investeringene i Enøk-prosjekt. Dette vil og gi bedra vedlikehold og driftsøkonomi for de byggene vi skal drifte videre i den nye kommunen. Vedlikeholdsavtaler kan og inngå i en slik kontrakt. Denne type modeller er mye nyttet ellers i Norge og Eid kommune har iverksatt denne type prosjekt, som ville kunne gi arbeid til lokale bedrifter.

Disse tiltakene vil gi mer økonomisk handlingsrom, og gjøre gode tiltak mulig som:

Øket satsing på grønne og vedlikeholdte parker, - anleggsgartner.

Øket satsing på søppelrydding, utsetting av bossdunker og fjerning av plast.

Videre satsing på innovasjonstiltak som Hydrogen

Godt valg.