Meninger

Dette lesarinnlegget av Elisabeth B Hatlenes, ordførarkandidat i Bremanger Høgre, er svar på lesarinnlegg: «Løgn eller uvitenhet frå Bremanger Høgre…..»

Eg vart litt trist då eg las lesarinnlegget frå Thomas Øvstedal og kona, for det som vart skrevet som eit lesarinnlegg om barn og unge prøvar dei å avspore med ein tendensiøs og nedsettande retorikk. Dette opplev eg som både ufint og litt vel lettbeint.

Når vi i Høgre skriv og omtalar Bremanger kommune så snakkar vi om heile kommunen. Altså både tilsette, rådmann og politikarar, for det å drive ein kommune er ikkje ein jobb som berre politikarane eller dei tilsette kan gjere åleine. Dette kan ein få inntrykk av at Øvstedal meiner når eg les innlegget.

Bremanger kommune har gjort mange bra val dei siste 10 åra, som ein terra-kommune, ved å søke på prosjektmidlar har dette vert eit av verkemidla som ein har tydd til. Når ein søker prosjektmidlar, så er det naturlig at søknaden blir skrevet av våre dyktige fagfolk, her trur eg til og med familien Øvstedal må være einig i at ein det er svært kreativ om ein tolkar innlegget mitt dithen at til at vi politikarar skriv prosjektsøknadar i kommunestyremøta?

Når det gjeld ungdomshelsestasjon, så observerer eg at Øvstedal tar det for gitt at det poppar opp ein slik, så fort noko er lovpålagd. Det er faktisk eit stort økonomisk løft å etablere den tenesta som opnar i september. Etter kvart vil du og, Thomas, oppdage at med feil politisk fokus, så vil ein faktisk komme i situasjonar kor lovpålagde oppgåver må skyvast på…

På tross av at det er underholdande å lese di tolking av Høgre sin politikk, så kunne eg tenke meg at du heller ville snakke litt om den politikken du går til val på. Eg har endå til gode å høyre eller lese noko frå deg der du fortel kva for løysingar du har tenkt å foreslå, om du kjem inn i kommunestyret etter valet.

Du skriv at Arbeiderpartiet er innstilt på å skape godt samarbeidsklima, og det veit vi godt. Eg opplev at vi i Høgre har eit godt samarbeidsklima med dei sentrale politikarane i Arbeiderpartiet. Det kan du bli ein del av, men dette lesarinnlegget var ikkje ein god start.

Vi ser støtt og stadig at folk skriv nedsettande innlegg eller kommentarar om einskildpersonar eller andre parti sin politikk. Vi i Høgre oppmodar alle, men spesielt politikarane, til å være gode rollemodeller på sosialemedier, som betyr at ein droppar «lik og del» når ein ser at nokon postar ein ufin kommentar mot andre.

Så, tilbake til politikken, vi i Høgre går til val på auka kompetanse og rekruttering innanfor helse og omsorg. Vi ønskjer eit auka fokus på psykisk helse med fagkompetanse slik at ein i langt større grad kan hjelpe alle dei som ikkje får tilstrekkeleg god hjelp i dag. Eg ønsker meg ein kommune som ser dei svake menneska og kan gje dei den hjelpa dei treng. Det finnast dessverre mange av dei i vår kommune.

For meg er det ein openbar samanheng mellom den høge prosentandelen barn med spesialundervisning, antal barn i omsorgsovertaking, auka behov for foreldrerettleiing og ungdom med psykiske lidingar. Dette er vanskar og bagasje som gjev barn ein vanskeleg start på vaksenlivet. Etterslepet på psykisk helse er stort og krevjande.

Derfor går vi til val på auka satsing og førebygging av barn og ungdom, av den enkle grunn «det er billigare å bygge eit barn enn å reparere ein vaksen»