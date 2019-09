Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Vemund Atle Øiestad, Nordsida i Nordfjord, Turid Fjose, Voss og Gerhard August Hansen, Os.

Også vi på Nominasjonskomiteens liste i Bjørgvin vil ha ei open og inkluderande folkekyrkje

Vi som skriv dette, er alle nominert på lista etter forslag frå lokale sokneråd, og vi reknar ikkje med å bli anbefalt av Frimodig kirke. Som kandidatar på Nominasjonskomiteens liste i Bjørgvin vil også vi ha ei open og inkluderande folkekyrkje.

I kyrkja må vi no lære oss å respektere kvarandre sjølv om vi har ulike meiningar. Vi vil ikkje ha omkamp om liturgi for likekjønna vigsel, og vi meiner at det ikkje skal vere kyrkjesplittande at det i kyrkja no er to likeverdige syn på likekjønna ekteskap.

Valet i år handlar først og fremst om Ny kyrkjeordning og lokalkyrkja si rolle i kyrkjedemokratiet. Om du er einig med oss om dette, kan du vise det når du gjev inntil tre tilleggsrøyster og nyttar Nominasjonskomiteens liste.

Men vi vil også oppmode deg, som ikkje er heilt einig med oss, om også å nytte Nominasjonskomiteens liste, og finne din kandidat du vil røyste på. På denne måten kan vi få eit valresultat som speglar breidda av meiningar i kyrkja. Vi meiner at kvar stemme på Nominasjonskomiteens liste vil vere til det beste for den lokale kyrkja. Vi som skriv under, er blant dei fem første på lista, men du finn også andre på lista som er einige med oss.