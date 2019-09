Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Vebjørn Leite Olsen, ungdomskandidat i Kinn Høyre og Fylkesleder i Unge Høyre.

Ja til fornybart – også for resten av Europa

For å erstatte oljen må vi ta i bruk enorme mengder med fornybar energi. Vindmøller, vannkraft og utvinning av kobber er en god start. Alle er enige om at elektrifisering løser deler av klimaproblemet. Vi kommer til å kjøre elbiler, el-fly og togene skal elektrifiseres. Mengden batterier som skal produseres er enorm og batterier krever mineraler. Tidligere har kobber og kobolt blitt utvunnet i fattige land som Kongo. Det har ført til konflikter over ressursene. Fjorårets fredprisvinner, Denis Mukwege, ba derfor Vesten ta et større ansvar for produksjonen av mineraler. Det sier samtlige av ungdomspartiene på venstresiden nei til. Unge Høyre mener kobberutvinning i Norge er en liten kostnad for å bidra til å redde klimaet.

Det hjelper ikke å elektrifisere dersom strømmen kommer fra dieselaggregat eller kull. Energien må være fornybar. Norge er allerede et foregangsland med nærmere 100% fornybar energi. Vi burde likevel bygge ut mer vindkraft. Kraftoverskuddet kan vi eksportere til andre land. Tyskland og Storbritannia er i dag avhengige av norsk gass. Alternativet deres er kull. Ved storskala utbygging av norsk, fornybar energi kan norsk strøm erstatte fossile energikilder på kontinentet.

AUF kan snakke så mye de vil om å bygge ut vindkraft, enten det er til havs eller til lands. Prosjektet deres vil gå med dundrende underskudd så lenge de ikke er villige til å knytte det norske kraftmarkedet opp mot det europeiske. Markedet i Norge er allerede mettet med energi. En ny fornybarenergi må ha tilgang til det utenlandske markedet.

Hvis man bare skal produsere for hjemmemarkedet må staten hvert år subsidiere utbyggingen, vedlikeholdet, lønna til de som jobber der og driften av vindmøllene. Ikke en eneste krone vil komme staten til gode. Det kan ikke akkurat kalles et industrieventyr. For ikke å nevne at vi vil produsere enorme mengder energi som vi ikke får bruk for. Det er ikke bare dårlig næringspolitikk, det er også dårlig klimapolitikk. Selv politikere på venstresiden må forholde seg til markedet. ACER var derfor et steg i riktig retning for å knytte kraftmarkedet sammen.

For ikke bare skal vi elektrifisere mer og utvinne mineraler til batterier. Vi må også kunne selge norsk, fornybar energi til andre land. Det er bra for næringslivet, men også bra for klima.