Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Gunn Jansen, Bjørg Jansen Mikalsen, Vivian Norstrand og Åse-Iren Korneliussen, Kinn Venstre.

Med Jacob får vi ein ordførar som kan og vil

Det er viktigare enn nokon gong kven som blir ordførar i kommunen vår. Jacob Nødseth er godt skodd for oppgåva. Han har vist at han kan få gjennom komplekse saker i bystyret, gjennom samarbeid og tydelegheit. I arbeidet med Kinn kommune har han vore ei drivkraft for å lande framtidsretta løysingar, til beste for innbyggarane.

Vi har ikkje alltid vore samd med Jacob, men slik er det med alle politikarar. Derimot ser vi, og erfarer vi, at Jacob har evna til å lytte, samle og gjennomføre. Hans engasjement for dei svakaste, dei kommunen først og fremst er til for, kan ingen så tvil om. Der har han vist handlekraft.

Ein ordførar må ta hand om mange oppgåver. I det eine øyeblikket å han snakke med innbyggaren som treng hjelp av kommunen, i det neste må han forhandle med næringslivet og statlege myndigheiter om arbeidsplassar og løyvingar. Vi er trygg på at Jacob meistrar denne oppgåva.

Vi treng ein ordførar som kan være leiar og ombod, som sørger for at politiske vedtak blir sett ut i livet. Som har vilje og evne til å sette dagsorden. Ei ordførar som innbyggarane har tillit til, og som erfarer at ord blir til handling. Vi treng ein ordførar som ser potensiale for Kinn kommune, at vi kan bli eit kraftsenter på kysten.

For oss er valet enkelt. Godt val.