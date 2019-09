Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Stine Øvrelid, 6. kandidat til Kinn Ap si liste:

Kinn kommune med felles ressursar og kompetanse!

Valkampen er på godt i gang, og eg publiserer eit omskrive tidlegare innlegg.

Politikk kjem frå det greske ordet politikos - det som angår byen og det som angår samfunnet. Dette gjeld altså både landet ditt og heimstaden din. Her er det vi som lokalpolitikarar jobbar. Politikk er interessant og spennande, og ikkje minst utfordrande og lærerikt.

Per i dag har Vågsøy kommune levert gode resultat og er ein godt drive kommune. Det er vi politikarar som driv kommunen med våre vedtak, med ordførar Kristin Maurstad i spissen. Politikarane har eit samfunnsansvar for drift av kommunane. Administrasjonen i Vågsøy kommune og vi politikarar skal ta ansvar for avgjerder som har blitt vedteke. Sjølvsagt skal vi drive denne kommunen godt vidare - saman med Flora som den spennande og nytenkande kommunen som Kinn er.

Kommunestyrepolitikarane har fått ei offisiell synleg avgjerdsmakt som gir oss grunnlag til å fatte vedtak. Vedtak som er både omfattande og vanskeleg. Vi set oss inn i sakene, jobbar som politisk gruppe og på tvers av dei ulike partia. Vi rådfører oss med rådmannen og kommunen sin administrasjon som hjelp oss med dei tal og fakta vi treng som bakgrunn til å fatte samfunnsretta vedtak for kommunen og framtida. I samband med makt kan ein også sette myndiggjering. I dagens tid er myndiggjering blitt sentralt. Vi har fått ei offisiell demokratisering der ulike fagorganisasjonar og andre offisielle rettigheits organisasjonar gjev ønske om meir deltaking og strukturell makt. I pasientrettigheitar, brukarmedverknad , fritt sjukehusval o.l. , har vi endra oss frå paternalismen der vi tydleg kunne akseptere makt frå fagpersonar? Står vi ovanfor eit paradigmeskifte der stat og profesjonar ikkje skal få bestemme over meg, der vi har manglande tillit til dei ulike profesjonane? Er det slik vi vil ha det? Kven skal då ha avgjerdsmynda og makta vidare i politikken?

Vi må gi tillit til dei ulike profesjonane og dei ulike arbeidsoppgåvene som kvart enkelt yrke har. Dersom ein skapar mistillit mot faglege kvalifikasjonar og i kommunesamanheng prosjektrådmannen si stilling, kven skal då kontrollere og kvalitetssikre dette vidare? Kven har mynde og autorisasjon til å skape mistillit? Enkelte frontar dokumentasjon frå vår prosjektrådmann Heggheim som ikkje-truverdig informasjon og tal, kven skal vi då stole på? Er vi komne så langt at vi alle skal vere ekspertar på kva som er rett og galt, og at vi ikkje skal kunne stole på profesjonar og profesjonen si rolle? Stiller ein spørsmål ved kirurgen før ein operasjon, ambulansearbeidaren før ei bilulykke, sjukepleiaren ved diabetesklinikken, vaktmeisteren på skulen, reinhaldsarbeidaren på rådhuset eller gravemaskinføraren før utgraving?

Det er på tide at vi løftar blikket og ser på kommunesamanslåinga og samfunnsansvar knytt til samfunnsutvikling. Vi kan ikkje berre sjå på tal og økonomi, eller på produktiviteten og effektiviteten. Kvaliteten på tenestene og tilbodet av teneste er ein viktig del av mitt avgjerdsgrunnlag. Samhandlingsreforma gjer slik at samhandling på tvers av sektorar og interorganisatoriske samarbeid er blitt viktigare og lovpålagte. Dette må lokalpolitikarar vere medvitne om når dei tar avgjersle. Korleis skal Vågsøy åleine oppretthalde krava om blant anna betre helsehjelp, betre koordinert oppfølging frå ulike helsetenester, betre oppfølging av kroniske sjukdommar og forebyggande helsearbeid? Eg har trua på større fagmiljø, som skapar betre arbeidsplassar og betre tenester for oss innbyggarar til tross for at vi på noverande tidspunkt ikkje kan vise framtidige tal, kroner og øre. Betre tenester kan gi auka tilflytting, som gjev auka skatteinntekter, som kan gi betre kulturelle tilbod og ein attraktiv bu marknad. Vi må ta ansvar for krava som kjem, vi må tørre å satse, og ikkje vegre oss mot endring og dei utfordringane dette gir. Vi må vere nytenkande og sjå på samfunnsutvikling som ei positiv utvikling!

Bruk stemmeretten din, og stem gjerne på Kinn Ap og meg som 6 kandidat. Godt val!