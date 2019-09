Meninger

Dette svarinnlegget er skrive av Nils Myklebust, leiar Kinn Sp.

Kven Sp vil bruke i debattar skal ikkje Kupen ha bekymringar for

Kven Sp vil bruke i debattar skal ikkje Frode Kupen ha bekymringar for. At Fredrik ikkje var sikker på å kunne stille har med andre ting å gjere. For at ikkje Sp sin stol skulle stå tom så vart det bestemt at eg skulle stille som leiar av Kinn SP.

Så lenge eg leiar av Kinn Sp, så har eg ei rolle, så at det vert taust frå meg etter valet må du ikkje rekne med.