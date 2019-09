Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Frode Kupen, Vågsøy Ap.

Nils Myklebust, det er ikkje oss to dei skal høyre lenger

Måløy Vekst arrangerer valmøte i Nordfjordhallen i dag, med fokus på korleis Kinn kommune skal bli ein attraktiv tilflyttingskommune. Eg sjølv, og mange eg har snakka med, ser fram til denne debatten, og til å få høyre kva dei forskjellige listetoppane meiner og står for. At sjølvaste listetoppane stiller til debatt, og at veljarane får høyre kva dei som skal sitte i det nye kommunestyret meiner, er det flotte med slike debattar.

Det er difor eg meiner at det korkje er meg eller Nils Myklebust som skal stille i slike debattar. Vi har begge valt ikkje å stille på liste til kommunevalet i år, og då må vi sleppe fram dei som står til val. Vi to har rett og slett ikkje stort å bety lenger.

Fredrik Smiley Egeberg kommenterte på fjt.no for nokre dagar sidan at ordførarkandidaten til Sp reiste på ferie, og at han sjølv difor ville stille i debatten. Dette synest eg var flott, han tok ansvar. Lista til Sp har annankvar kandidat frå Flora/Vågsøy, og lista er full av oppegåande og taleføre personar frå Vågsøy.

Når eg i dag får vite at det er Nils Myklebust som skal stille for Sp i debatten, vil eg komme med ei sterk oppmoding til han.

La nokon som står på val for Sp få delta i debatten i dag.

Det ser ikkje bra ut når du ikkje lar dei nye tre fram i rampelyset, det kan gje inntrykk av at du ikkje stolar på dei, la dei heller blomstre i debatten.

Ønskjer alle ein god debatt i dag, både deltakarar og tilskodarar.