Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Daniel Henriksson 3. kandidat Raudt Kinn.

Sommaropne barnehagar

Eg er lokalpolitikar på val. Og på privaten er eg midt i småbarnsfasen. Og som småbarnsfar opplever eg ofte at det politikarane drøymer om og kjempar for gjerne står langt i frå det eg treng her og no. Eg syns det er kjempeflott med maritime forskningsmiljø og badebasseng. Men eg treng barneskular, helsestasjonar, velfungerande jordmorteneste, fødeavdeling, legekontor... og ikkje minst barnehage! Eg treng desse tinga i nærleiken, at kvaliteten er god og ikkje minst at tilboda er opne heile året.



I Vågsøy blei to barneskular lagt ned i 2018, og no i sommar opplevde vi at dei kommunale barnehagane i Vågsøy stengde i fire (!) veker. At vedtaket kom seint, gjorde det ekstra problematisk. Slik politikk gjer det vanskeleg for folk å etablere seg i kommunen, og det gjer kommunen til ein særdeles lite attraktiv arbeidsgjevar. Kor mange ynskjer å jobbe ein stad der dei sitt igjen utan fleksibilitet på ei einaste ferieveke i løpet av året? Og kor mange kan flytte langvegsfrå til drøymejobben i Måløy, om ikkje kommunen legg til rette for familielogistikken?



Flora kommune har hittil ikkje hatt denne praksisen. Vi forstår godt at florøværingar no er urolege for at dei skal kome i gamle Vågsøy sin situasjon når vi no vert slått saman.



Raudt vil i Kinn gjere det vi kan for at barnehagane skal ha eit tilbod til småbarnsforeldra om sommaren, og at ingen barneskuler skal leggast ned. Fordi vi er eit parti som jobbar for å forbetre kvardagen til folk flest