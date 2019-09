Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Bjørgulf Myklebust, 3. kandidat Bremanger Venstre:

Verdiskaping, samferdsle og vekst

I april 2008 vart det lagt fram ei verdiskapingsanalyse for kommunane Flora, Bremanger og Vågsøy. Denne analysen synte at regionen står for ein betydeleg del av den samla eksportverdien frå Sogn og Fjordane, som i 2006 utgjorde om lag 9,6 milliardar. Bedriftene i Flora, Bremanger og Vågsøy hadde ein samla omsetnad på 12,7 milliardar kroner i 2006. Det tilsvara ei omsetning per innbyggar på nærare 600.000 kroner, noko som er over landsgjennomsnittet og fylket elles. Samstundes utgjorde yrkesdeltakinga om lag 20 prosent av den samla sysselsettinga i Sogn og Fjordane.

For å utnytte dette betre og sikre vekst er det viktig at kysten i aksen mellom Ytre Nordfjord og Florø får ein betre vegstandard nor-sør. Då kan området utvikle seg til eit vekstsenter for eksportnæring på kysten av S&F og ikkje vere satellittar i eit samferdslemønster. Ein må realisere kystvegen mellom Florø og Ytre Nordfjord, og fyrste steg må vere oppstart av Svelgen-Indrehus i 2020.

Bremanger Venstre har difor teke initiativ ovanfor ordførarar i Flora, Bremanger, Vågsøy, Selje og Eid om få utført ei oppdatering av verdiskaping analysen frå 2008 til 2018-tal og helst ta med nye Stad kommune.

Venstre sin ordførarkandidat i Stad og noverande ordførar i Eid, Alfred Bjørlo, var sentral i arbeidet med verdiskapingsanalysen i 2008 som dåverande leiar i Måløy Vekst, og sluttar seg til initiativet om å oppdatere analysen. Ikkje minst for å vise nye Vestland fylke det store potensialet for næringsutvikling som finst i regionen, og setje makt bak kravet om oppstartsmidlar til Svelgen-Indrehus i 2020.

Bremanger Venstre har teke initiativet ovanfor som de ser. Vår ordførarkandidat har signert NHO sitt ordførarløfte som har seks punkt.

1. Sørg for god tilgang på næringsareal med eigna infrastruktur- og transportløysingar

2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tenester til innbyggarane

3. Sørg for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter

4. Bruk kommunen si innkjøpsmakt for å nedkjempe arbeidslivskriminalitet

5. Sett et ambisiøst måltal for grøne innovative offentlege anskaffingar

6. Sørg for at kravet om lærlingar vert følgt opp i kommunen sine anskaffingar

Bremanger Venstre har også sikra at Venstre sine kandidatar til fylkestinget i Nye Vestland, med fylkesordførarkandidat Gunhild Berge Stang i spissen, skal gjere det som står i deira makt for at det vert løyvd oppstartmidlar til Svelgen – Indrehus i 2020.

Vi oppfordrar dei andre partia i Bremanger til også å sikre dette hjå sine fylkestingsrepresentantar ved valet.

Bremanger er nok ein rik kommune, men vi har befolkningsnedgang og det er dessverre blitt til ein viss grad sjølvforsterkande. Kan politisk makt snu slikt? Ja, meiner eg, om den vert nytta riktig.

Eit konkret forslag kan vere følgjande:

Kinn, Stad og Bremanger vil i framtida til saman utgjere ein maktfaktor i SFE konsernet. SFE har om lag 250 tilsette. Krafta dei produserer i Bremanger utgjer meir enn 50 proset av det totale volumet etter det eg er kjent med. Bremanger kommune og kysten elles har systematisk mista arbeidsplassar dei siste åra. Den nye maktfaktoren i SFE (Kinn, Stadt og Bremanger) bør alliere seg og foreslå at den del kraft som vert produsert i den enkelte kommune skal vise att i same del av arbeidsplassar av totalen i SFE. Dette vil utgjere ein varig vekst i eit felles bu- og arbeidsmarknad på kysten. Dette må sjølvsagt gå gradvis, men ikkje over for lang tid. Eit slikt desentraliserande tiltak må jo vere som musikk i til dømes Senterpartiet sine øyre. Ikkje minst vil SFE spare noko på arbeidsgjevaravgift og samstundes klare seg med mindre lokale andre stadar. Der kan ein utnytte det som allereie ligg i Bremanger kommune av slike fasilitetar.

Mange vil nok påstå at eit slikt initiativ er provoserande, lite gjennomtenkt og ikkje mogleg å gjennomføre. Men det har ikkje vore foreslått før, og utan ambisjonar ynskje om vekst er det lite vits i å drive politikk.

Dei siste 20 åra er det gjort ei mengde gode tiltak i kommunen vår. Befolkninga går likevel nedover. Er det då ikkje på tida at nye kostar får moglegheita til å prøve seg? Verken med Ap, Sp eller Høgre ved roret har dette vorte betre, snarare tvert imot.

Bremanger Venstre har ikkje hatt mange representantar i kommunestyret dei siste åra. Dette ynskjer vi no vert ei endring på ved kommunevalet. Det er på tide med ei retningsendring i Bremanger med nye og gode initiativ parallelt med ei aktiv politisk leiing.

Stem på Bremanger Venstre.