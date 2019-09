Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Dag Almenning, 2. kandidat Kinn KrF:

Bruk stemma di på valdagen!

Etter mange innlegg i aviser og media elles er det ein del personar som gjev uttrykk for at dei er lite nøgde med kommunesamanslåinga og ikkje veit om dei vil stemme.

Ikkje lat din påverknad være ubrukt! Stem på eit parti som du har tillit til! Les gjennom Kinn KrF sitt program. Eg nemner utdrag frå programmet nedanfor.

KrF er klare til å ta ansvar, og skal arbeide aktivt for at Kinn kommune skal bli ei god kommune for innbyggjarane. Vi vil knyte nord og sør saman med betre kommunikasjonar både på land og sjø. Vi vil styrke det frivillige arbeidet for barn og unge. Vi vil gje dei eldre ein verdig alderdom, med gode tilbod og god omsorg. Vi vil være aktivt med å få på plass økonomi til å drifte det kyrkjelege arbeidet, og halde kyrkjer og gravplassar i verdig god og forsvarleg stand. Vi vil i stor grad ta vare på natur, og dyrka jord, men vil likevel utøve ein politikk som gjer at unge som vil flytte heim og busette seg i distrikta, eller på heimegarden, må få høve til det så lenge det ikkje er i strid med vedtekne planer, eller viktige felles framtidige tiltak.

KrF vil ha eit varierte og konkurransedyktig næringsliv i kommunen, og vil vere med på å legge best mogleg til rette for dette. Eksisterande mekanisk industri, skipsindustri, treindustri, fiskeindustri, fiskebåtar, reiarlag, servicebedrifter av mange slag, handelsbedrifter, og jordbruk er viktige næringar som vi i det politiske miljøet må følgje godt med på, og så langt det er mogleg legge godt til rette for.

Kommunen si planavdeling må dimensjonerast slik at det er lett for innbyggarane og komme i gang med gode prosjekt, enten dei er små eller store.

Vedtaket om Kinn kommune er gjort, og vi som er politikarar må finne saman og gjere gode og nyttige vedtak til beste for innbyggarane.

Det er mange investeringsprosjekt som har vore omtala den seinare tida. Inntektsida i budsjetta framover vil vise kor fort ein kan sette desse i verk. Eg har tillit til at dei som vert valde til å styre den nye kommunen vår først og fremst vil syte for stabilitet i dei lovpålagde tiltak både nord og sør i kommunen, og så må vekst, forbetring og fornying komme i neste rekke slik ein finn det mest riktig.

Ver med og snakk positivt om kommunen. Vi er mange som ønsker at Kinn kommune skal være ein god plass å bu, og flytte til.

Eg vil samtidig minne om fylkesvalet.

Dei fremste fylkespolitikarane i Vestland KrF hadde vi med oss nyleg på fylkesvegstrekningane Måløy – Holvik – Vågsvåg og Kapellneset – haldeplassen på Raudeberg.

Dette er strekningar som vi i første omgang vil arbeide for å få midlar til for å få bygt fleire og betre utvidingar for at trafikken kan ha fleire og gode møteplassar. Og så i neste omgang følgje opp planane for utviding av heile strekningane.

Dette er saker som KrF sine fylkespolitikarar har fått god innsikt i, og har sett med sjølvsyn at her er nokre strekningar med dårleg fylkesveg som det hastar å få gjort noko med.

Det er nok fylkesvegar også elles i kommunen som treng midlar snart. Dei her nemnde strekningane var spesielt i fokus, saman med «kystvegen» når vi hadde besøk av våre fylkespolitikarar.

Bruk gjerne Vestland KrF si fylkesliste, så hjelper du til med viktige samferdslesaker, og stemmer inn mange gode representantar i fylkestinget. Bruk også Kinn KrF si kommunestyreliste.

KrF vil gjerne være med å sette sitt preg på kommunepolitikken i den nye store kystkommunen.

Godt val.