Dette leserinnlegget er skrevet av Fredrik Egeberg, 3. kandidat Kinn SP:

Du har kommet til en fornuft som ikke er i bruk

Onsdag kveld ble jeg oppringt av ei talemaskin som ville vite hva jeg mente før kommunevalget i Kinn. Den begynte høflig med å spørre om både alder og kjønn. Så lurte denne maskinen på hvem jeg hadde stemt på før, og jeg tenkte at dette var da litt rett på sak, men svarte nå likevel. Greit at det endelig skulle bli foretatt en god undersøkelse nå litt før valget. Men så er det det hele begynner å endre seg. Først til noe litt irriterende når det spørres om hvem jeg ville stemme på dersom det var valg denne dagen, og en først får en lang ramse med valg for vet ikke, før alle tenkelige ja-partier oppramses. Ingen alfabetisk rekkefølge, men en nøye planlagt rekkefølge. Langt ut i remsa kommer de som er klare nei-partier, Sp og Rødt. Nesten som om en la opp til at en skulle velge vet ikke for å slippe å høre alle. Jaja, tenkte jeg litt irritert. Så kom neste spørsmål om hvem jeg ville hatt som ordfører etter valget. Der sitter man jo da og venter på samme rekkefølgen og masse kandidater som skal leses opp. Men nei… Der var listen kort gitt! Det var bare ja-partiene sine kandidater en kunne velge mellom, og selvfølgelig «vet ikke».

At denne undersøkelsen ikke kan brukes til stort forstår jo alle. Dersom man ville vite internt hvordan et parti stod nå før valget vil jo denne fremgangsmåten være ubrukelig. Dersom en har tenkt å presentere denne undersøkelsen i media ville den jo vært helt idiotisk og på ingen måte troverdig. Det denne undersøkelsen kan brukes til er å vise hvordan man ikke skal behandle tenkende velgere. Dette blir som forrige undersøkelse da Høyre stod bak, som ikke ble offentliggjort, bare med på å skape avstand mellom velgere og politikere. Jeg vet ikke hvem som stod bak denne, men siden det bare var fire partier man fikk velge ordfører fra så velger jeg å tro at dette var et spleiselag fra de samme partiene som så gjerne prater om å lytte på velgerne. Helt til valget er over.

Har snakket med mange som har blitt oppringt og blitt meget provosert over den manglende seriøsiteten på denne undersøkelsen. Nå må noen slutte å tro at velgerne ikke forstår noen ting.

Stem på noen som vil lytte på velgerne sine. Stem Kinn Sp!