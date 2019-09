Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Odd Bovim, ordførerkandidat for MDG Kinn:

Kinn trenger bonden – klimaet trenger ny landbrukspolitikk

I sommer har vi sett ekstrem nedbør og ras som har tatt liv i Jølster, varmerekorder i hele Europa og is som smelter i rekordfart ved polene. Vi vet at klimaendringer er en viktig årsak til at arter dør ut i økende tempo. Vi har lenge kjent årsakene til oppvarminga, og vi vet at vi må kutte utslepp fra industri, trafikk og kraftverk. Den siste rapporten fra FNs klimapanel slår også fast at vi og må endre på hvordan vi bruker landarealene og i hvordan vi produserer mat.

Det er også slik at om vi ikke stanser oppvarmingen, vil landbruket måtte ta mye av støyten. Vi vet at lengre vekstsesong hjelper lite når det er så tørt at veksten stopper eller så vått at en ikke får høstet avlingene. Innenlands matproduksjon vil i fremtiden bli stadig mer aktuelt for matsikkerhet for befolkninga.

Miljøpartiet Dei Grøne har en helhetlig landbrukspolitikk som ivaretar det kompliserte samspillet mellom produksjon, forbruk, toll og subsidier, og vi har levert gjennomarbeidete alternativ til jordbruksoppgjøret i flere år. FN-rapporter om klima artsmangfold viser at vi har vært på rett vei, og at det er viktig å satse på den lokale matproduksjonen i Kinn.

Det er viktig å hindre avskoging, ta vare på og rehabilitere myrer, redusere matsvinn, produsere og spise mindre kjøtt. Mange ser dette som en trussel mot landbruksnæringa, men egentlig er det i tråd med næringa sitt slagord: Norsk mat på norske ressurser!

Lokalt i Kinn vil MDGs politikk også kunne styrke vår egen husdyrproduksjon ved at den må basere seg på å nytte utmarksbeite godt. Foruten gress vil MDG også legge til rette for å utnytte lokalprodusert fôr og med så lite kraftfôr som mulig. Lokalt bør vi få til videreforedling av både planter, melk og kjøtt. Økt selvforsyning, bedre dyrevelferd og god kommer som bonus. Og vi vil trenge minst like mange bønder som før.