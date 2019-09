Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Magne Kjerpeseth, ordførarkandidat for Bremanger Senterparti.

Vindkraftdebatt og valkamp på ville vegar!

Vindkraftmotstandarar har lukkast med å gjere vindkraft på land til den store saka i valkampen i Bremanger kommune. Er dette verkeleg den viktigaste saka for innbyggjarane dei neste fire åra? Vi i Senterpartiet trur ikkje det.

I møte med veljarane i Bremanger kommune utrykkjer stadig fleire at motstanden mot vindmøller er i ferd med å gå ut av alle proporsjonar. Debatten har overskygga alle andre viktige saker i valkampen og har medført at dei andre partia (med unntak av KrF) i Bremanger Kommune no snur kappa etter vinden. Dei har gjort vedtak i denne saka som vi i Bremanger Senterparti meiner både er forhasta, og svært uheldig for det framtidige tenestetilbodet til innbyggjarane.

I vindkraftsaka er vår posisjon at vi er positiv til ny fornybar energiproduksjon med atterhald om at det må være i tråd med tilhøyrande kommunestyrevedtak. Vi har i dag tre rettskraftige konsesjonar for vindkraft i kommunen, og vi ønskjer difor ikkje fleire nye konsesjonar.

Det er i hovudsak fire grunnar til at Senterpartiet meiner at dette er ein god konklusjon i denne viktige saka:

Forutsigbarheit og næringsutvikling. Det er ikkje er kome nye fakta i saka sidan vindparken på Bremangerlandet vart vedteken i kommunestyret i 2012. Det var den gong 18–5 i kommunestyret knytt til vedtaket om vindkraftanlegget på Bremangerlandet. Seinast 11. april i år var dei økonomiske rammene einstemmig vedteke i Bremanger kommunestyre.

Senterpartiet skal være til å stole på. Vi vil også i denne saka følje demokratiske og politisk korrekte spelereglar. Når miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) no er til handsaming i Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), er det einaste riktige å ta stilling til saka når vi veit kva endring som ligg i den nye konsesjonssøknaden.

Politikarforakta i Norge er aukande grunna politikarar som ikkje er forutsigbare, held det dei lovar og snur kappa etter vinden. Denne saka har grunneigarane jobba med i snart ti år, og hausten 2011 inngjekk eit fleirtal av grunneigarane leigeavtala med Bremangerlandet Vindpark AS. Kva signal gjer vi til dei som vil utvikle ny næring og nye arbeidsplassar dersom vi på overtid seier nei til planane? Korleis skal andre forsvare å bruke betydeleg med ressursar til fellesskapets beste når politikarane viser ein slik mangle på forutsigbarheit?

Prosjektet er betydeleg forbetra. Sjølv om vi ikkje har den endelege konsesjonssøknaden veit vi at prosjektet er utvikla i positiv retning: Utbygginga er redusert frå 26 vindturbinar til 18. Den eine av dei tre turbinane på kanten mot Dalen er fjerna og dei to andre er flytta lenger bak. Motstandarar av prosjektet har sagt seg nøgde med denne endringa, men dei er i mot likevel.

Visst finst det gode argument mot vindkraftverk. Men når enkelte meiner det betyr at naturen og moglegheitene for utvikling av reiselivet blir øydelagt om ein ser vindturbinar mange kilometer unna, fell mange av lasset. Mange er opprørte over den einsidige, tendensiøse og usanne argumentasjonen som vert sett fram av fleire av vindkraftmotstandarane.

Inngripen i urørt natur skal vi ta på alvor, og vindkraft må byggjast så skånsamt som mogeleg. For å sikre at desse vurderingane er balanserte har vi NVE som eit nøytralt organ. Senterpartiet har tillit til NVE, og vil derfor legge stor vekt på deira vurdering i endeleg standpunkt i denne saka.

Klimakrisa og Vestlandet. Alt som kan gå på straum skal på straum. Noreg vil trenge meir energi, og NVE har berekna at vi treng 80 terawattimar meir fornybar energi for å kunne heilelektrifisere Noreg. Skal klimaet reddast må verda produsere fire til fem gongar så mykje fornybar energi i dag. Sol- og vindkraft må stå for mesteparten av dette. Noreg og Vestlandet har nokre av Europas beste vindressursar. Dette er ein ressurs vi bør utnytte, både av omsynet til klimaet og verdiskaping.

Om vindkraftmotstandarane får gjennomslag kan det bli trist å tenke tilbake på kva innsats vi gjorde for verdens miljø- og klimasituasjon i 2019: Full brems for vidare utbygging av fornybar vindkraft og samtidig full gass for eksport av verdens nest mest forureinande råvare. I motsetning til EU har ikkje Noreg klart å få ned innanlands klimagassutslepp dei siste 30 åra, og petroliumsforbruket auka frå 2017 til 2018.

Om vi ikkje skal bidra til å løyse klimakrisa med dei vindressursane vi har, kven skal gjere det då?

Kommuneøkonomi og velferdstilbod. Bremanger Vindpark vil gje Bremanger Kommune over 100 millionar i inntekter over 10 år. Inntekter som allereie ligg inne i kommunens langtidsbudsjett, og som har stor betydning for tenestetilbodet i kommunen. Det er lett for vindkraftmotstandarar busett i andre kommunar å engasjere seg i denne saka då det ikkje har betydning for deira framtidige tenestetilbod.

Kva teneste vil dei partia som no har snudd kappa etter vinden byggje ned? Det må vi også kunne forvente eit svar på. Med ein slik politikk er det grunn til å tru at kommunen berre er i stand til å handtere dei oppgåvene vi er pålagde som til dømes skule og eldreomsorg. Er innbyggjarane i kommunen klar for å redusere ambisjonsnivået for eldretenestene, kulturskule og andre tilbod til born og unge som ein del av eit nei til vindkraft?

Senterpartiet – ein garantist for ein sjølvstendig kommune. Dei fleste andre paria har over tid vingla i spørsmålet om kommunesamanslåing med Kinn kommune. Senterpartiet har vore den tydelegaste stemma i denne debatten over tid, og er ein klar garantist for eit sjølvstendig Bremanger. Det ser no ut som dei fleste andre partia også omsider har kome til den same konklusjonen. Men vil deira standpunkt i denne saka være like kortsiktig som det vi har sett i vindkraftsaka?

Meiner du at eldreomsorg er viktigare enn eit nei til vindkraft? Meiner du at eit godt tenestetilbod innanfor idrett og kultur er viktigare enn eit nei til vindkraft? Meiner du at Bremanger kommune er i ein god posisjon til å utvikle seg utanfor Kinn?

Då bør du stemme på Bremanger Senterparti. Eit parti som er villig til å kjempe for dei innbyggjarane som faktisk skal bu og leve i denne flotte kommunen i åra som kjem.

Senterpartiet kjem ikkje til å snu kappa etter vinden. Som veljar kan du stole på at vi kjem til å prioritere utvikling av nye arbeidsplassar, ein sterk kommuneøkonomi og eit godt velferdstilbod. Vi kjem til å være den sterkaste garantisten for det som er viktigaste saka i denne valkampen:

Ja til eit sterkt og sjølvstendig Bremanger!