Dette lesarinnlegget er skrive av Julian Fløde (15):

Kvifor sitte inne, når alt håp er ute?

Eg har tenkt lenge på å skrive eit slikt innlegg. Tenkt at eg skal opne meg og fortelje alt eg har på hjartet for augeblikket. Kvifor? Jo, kanskje for å lette litt på trykket eg har i meg? Eller kanskje for å sjå om andre tenkjer som meg? Eller rett og slett kva folk trur skjer vidare. Korleis eg skulle skrive innlegget, har eg ikkje vore sikker på. Det eg skal skrive om er eit veldig vanskeleg tema for ein 15-åring og mykje å ta innover seg. Eg er irritert på mykje og tingen er at eg er redd for kva som vil skje. Kva som skjer med brannane i regnskogen og ikkje minst klimaet. Og eg har mange spørsmål. Kvifor skjer dette akkurat no? Kvifor gjer ingen noko med det? Er det ein livstruande kamp vi står ovanfor? Kor lang tid har vi igjen? Har dette skjedd før? Kva kan vi gjere? Kva skjer no?

Det er veldig vanskeleg for meg og innsjå at alt kan gå til helvete. Eg vil ikkje det. Eg vil leve her på jorda som alle andre. Nokon seier til meg at det ikkje er eit eventyr vi lever i. Det finns ikkje «happy endings» her. Kva definere ein happy ending eigentleg? Er alle berre lykkelege og glad heile historia eller har dei vunne ein livstruande kamp der nesten alt håp var ute og avslutta lykkelege? Kanskje det vil skje her og? Det er i alle fall lov å håpe.

I media om dagane er det mykje om brannane i regnskogen og kvar dag i media finn vi spørsmål som: «Kva skjer viss regnskogen forsvinne?» «Kan regnskogen forsvinne?» eller «Alt håp er ute!» Korleis trur media at ein 15-åring vil ta dette innover seg? Vil han ta det med mot og forbli roleg? Eller vil han få panikk? Tingen er at alle tar det forskjellig, men å slenge det ut i media på den måten med dei overskriftene, det gjere slik at mange får vakenetter, eller slite med seg sjølv i fleire dagar. Eg har ikkje kontroll på kor mange gongar eg ligg vaken om natta fordi eg har lest ei overskrift som skremme meg og som eg faktisk ikkje torer å finne ut av. Media er opptatt av at folk skal lese og dermed lagar dei ein skremmande overskrift som øydelegg mykje for folk! Media må søren meg skjerpe seg!

Brannane i regnskogen er eit faktum, men vil det seie at det aldri har brunne der før? Er folk så dumme at dei ikkje forstår at det ikkje er den første skogbrannen der? 50 prosent av forskarar seier at Amasonas regnskogen er verdas lunge. Eg fekk panikk eg første gongen eg las det. For det betyr jo no at verdas lunge brenne opp? Kva vil skje då? Går vi tom for luft? Er det verdas undergong? Alle kan bli skremt av dommedagsteoriar, men ting har aldri vore sikkert her på jorda. Det har alltid vore fare for liv, fare for undergang, men vi er her enda. Er det tilfeldigheit?

Ifølgje rapportar frå regnskogforbundet er det over 160.00 brannar i den for året, men grunnen til at det er så mykje snakk om no er fordi det er avskoging der. Og med avskoginga stille eg nye spørsmål. Kvifor fjernar vi tre frå verdas lunge? Vil ikkje dei som gjere det vere her lenger? Eller er det fordi regnskogen ikkje er verdas lunge?

I starten av avsnittet skreiv eg at berre 50 prosent av forskarar meiner at regnskogen er verdas lunge, kva med den andre halvparten? Dei meiner at regnskogen ikkje er verdas lunge. Kven skal vi tru på? Eg har høyrt at Sahara før var ein stor regnskog. Det er berre 50 år sidan verdas største innsjø forsvann frå verda. Den låg i Sahara. I det vatnet, har dei funnet same mineral og stoff som i Amasonas. Det tyder på at Sahara ein gong har vore ein regnskog. Kva skjedde med den då? Brann den og opp? Var det og verdas lunge? Kanskje den til og med var verdas andre lunge? Kanskje det eigentleg var krise då den forsvann? Men ingen visste nokon ting om det fordi vi ikkje hadde media, eller forskarar som sjekkar opp i ting og trur dei finn ut ting som er farlege.

Når sanninga er at det er sånn ting alltid har vore, og media som ligg og skal selje aviser og skrive det dei får høyre utan å sjekke eller kunne grunngi kjeldene! Det er håplaust! Folk les media fordi dei skal få informasjon om det dei vil lese om, men alle kan vel vere einige i at mykje av det media skriv i løpet av eit år er rett og slett rein «bullshit» og: «opphausa».

Ein ting til før eg runda av om regnskogen. Om det er så alvorleg som dei skal ha det til, kvifor sett dei ikkje i gong med krisetiltak? Kvifor gjer ingen noko med det? Dei burde kalla inn til krisemøte for regnskogen! Brasil som nekta å stoppe brannen. Har det noko å seie for oss? Viss det er så alvorleg så burde vi storme Brasil og stoppe brannen sjølv. Då burde for søren alle land gjort noko straks og ikkje sitte å vente. Eg skjønar ikkje det der? Eg skjønar rett og slett ikkje at Norge har tid til debattar og krisemøte om bompengar viss det er så alvorleg som dei vil ha det til. Eg forstår det rett og slett ikkje og eg trur det er mange med meg.

Klima. Klimaforandringa. Menneskapte klimaforandringar. Eg veit ikkje kor eg skal begynne. Det er sånn at dei fleste av forskarane og media legg ut om at vi menneske øydelegge verda med forureining. Dei siste åra har vi tatt opp temaet plast overalt i verda. Norge er eit føregangsland for plast. Og målet er at vi skal bli utsleppsfrie innan 2030, men kvifor innan 2030? Kvifor gjere vi ikkje noko med det no med ein gong? Av og til kjennes det ut som alt går rett vest. I media skrive dei som vanleg at vi har 10 år på å redde verda og fortel ofte at havet vil stige grunna at isen smeltar som igjen kjem frå at vi forureinar. Eg nemnde i stad at 50 prosent seier noko og andre halvparten noko anna. 50 prosent av forskarar seier at Co2-utsleppa er farlege og at vi må stanse dei. Medan andre halvparten seie at Co2 utsleppa er ufarlege? Nokre seier til og med at vi må forureine meir enn det vi gjer?

I starten av august las eg på nettet at sola styre klimaets syklus akkurat som den har gjort i millionar av år. Forskjellen på no og før er som sagt fordi forskarar og media no er der for å bevise at dei er menneskeskapte. Eg seier ikkje at vi ikkje skal vere miljøvennlege. Vi er nøydde til å ta det på alvor, sjølvsagt. Spesielt det med plasten, men er det litt overdrive? Kanskje alt er overdrive? Dikta opp for at vi skal ha panikk. Om der er sant, så fekk dei det som dei ville. Panikk. Panikk. Panikk overalt. Folk sitte mykje heller inne og ser på TV og får panikk enn å faktisk gjere noko med det.

Overskrifta. Kvifor sitte inne, når alt håp er ute? Vi kan da ikkje sitte inne å sjå på at alt går til pises! Vi er faktisk nøydde til å gjere noko med det. Eg har vore med på å arrangere ei miljøveke der vi rydda ei strandlinje for søppel. Eg har jobba tett inn på dette i over eit år. Og det som irriterer meg mest er folk som framleis kastar søppel i naturen og seier at dei ikkje bryr seg. Er ikkje det veldig dumt? Veldig irriterande? Og ikkje minst veldig idiotisk gjort? Kvifor gjere dei det? Er det fordi dei skal vere tøffe? Er det tøft å gjere det? Er det berre for å gjere stikk i strid mot sunn fornuft?

Vi har framleis tid til å rydde opp i problema, men likevel ein ganske spennande og kritisk tid vi går i møte. Det blir spennande å sjå kva landa vil gjere med det. Kor store tiltak og kor fort dei vil komme. Enkelte folk trur på global oppvarming, nokon gjere det ikkje. Kvifor kan ikkje alle komme til einigheit i kva som skjer? Er vi verkeleg i fare? Folk kan ikkje spå framtida og det irriterer at forskarar seier at det blir sånn og sånn. For når alt kjem til alt så er framtida eit stort spørsmålsteikn. I dag kan vi vere i fare og i morgon kan vi vere trygge, men vi kan ikkje miste håpet og motet for ei framtid. Vi skal rydde opp i alt rotet her i verda og vi skal fortsette som før! Eg har ikkje mista trua på menneskerasen!

Så ja. Det er mykje å ta innover seg for alle. Mykje å ta tak i. Er det rart at eg er redd og irritert? Eit vanskeleg tema og ikkje minst ein vanskeleg problemstilling for ein 15 åring å ta innover seg! Kva kan vi gjere? Kva skjer vidare?