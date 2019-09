Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Roy Ove Svarstad:

Nei til SFE BKK Vindkraft på Bremangerlandet



Magne Kjerpeset, ordførarkandidat Bremanger Sp, hevdar i Firdaposten 23.08 og FJT 03.09 at protestane mot vindkraft ikkje har bringa fram noko nytt om Bremangerlandet prosjektet sida det var fleirtal i kommunestyret i januar 2012, det er derfor svært gledeleg at AP, H, SV og V, ser at Bremanger protestane ikkje er unike eller grunnlause, men del av ein landsomfattande storm mot vindkraft som har eksplodert fordi folk og politikarar landet over har fått med seg alle dei negative konsekvensane og tidlegare skjulte kostnadane med vindkraft, dette fortenar partia honnør for, ikkje skuldingar.



Åtte år eg gått og dette veit vi meir om sida 2011/12 Åtte nye årskull har fått røysterett og bør få høve til å delta i avgjerd om eiga framtid.

Seks av ni i fylkesutvalet som omgjorde planområdet på Bremangerlandet frå mørke raud til grøn konfliktsone hadde verv i kraftselskap eller i interessestyre for vindkraft. Informasjon til alle rørte partar var i 2011/12 mangelfull og einsidig frå SFE. NVE som er fagetat gav 01.12.2015 avslag på søknad om vindkraft på Bremangerlandet. Bremanger kommune klaga ikkje til NVE på avslaget i 2015. SFE-Bremangerlandet Vindpark v/Stig Svalheim anka avslaget frå NVE til OED 17.12 2015. Sogn og Fjordane fylkeskommune v/Jenny Følling SP klaga på avslaget 17.12.2015. Vindkraftforum S&F v/Jenny Følling og styreleiar Stig Svalheim klaga på avslaget 21.12 2015. OED v/Terje Søviknes FRP overprøvde i 2017 NVE, Miljødirektoratet, Fylkesmannen og gav konsesjon. SFE brukar i 2019 oreignings kortet i forhandlingar mot grunneigarar både for anlegg og linje, mange tvingast mot sin vilje til redusert livskvalitet og verditap på eigedom. Alle nye grunneigarar med skuld i planområdet og alle spurde eigarar av fritidseigedom i nærleiken er imot utbygging. Vindkraft skaper stor splid i familiar og lokalmiljø over heile landet. 71% av befolkninga er i mot vindkraft i urørd natur.



Økonomi

Subsidiar og skattefritak til fordel for vindkraft etablert av Sp er hovudinsentiv til utbygging.

Vindkraft betalar ikkje naturressursskatt, grunnrenteskatt, konsesjonskraft eller konsesjonsavgift.

Sal av vindkraft får GIEK støtte som dobbel subsidie frå kjøpar og seljar.

Vindkraft har avskriving på fem år, vasskraft opp til 67 år, vasskraft gir meir en dobbel inntekt/kwh.

Elsertifikat til Bremangerlandet anlegget fram til 2035, estimat ca. 380 mill., ref. Guleslettene 1.000 mill.

Nettoppgradering og ny linje til kraftverket estimat ca. 50 mill., ref. Guleslettene 170 mill.

SFE nettet har allereie landets høgaste nettleige, vindkraft i Bremanger aukar nettleiga.

Vindkraft gir høgare kraftpris som medfører svekt konkurransekraft for næringsliv.

I 2014 hadde kraftselskap på vestlandet tapt 240 mill. på vindkraft.

Nær 100% av vindkraft prosjekta har utanlandske eigarar.

Sal av konsesjonen vil gi ca. 200 mill. til eigarane, hovudsakleg SF-Holding ca. 100 mill. og BKK ca. 73 mill.

Driftsselskapet må først stilla oppryddings garanti etter 12år, kommunal konkurs risiko i 12 år.

Vegutbetring Smørhamn-Oldeide fell bort, dei lova 32,5 millionane erstattar ikkje utbetringane som hadde vore nødvendige for å transportera vingane og som var medverkande til ja fleirtal, og det er usikkert om beløpet står seg i ei eventuell korrupsjonssak.

Eigedomsskatten på 7 promille vil truleg etter takst ligge på ca. 3,4 mill, ikkje 6 mill.

Naboar til vindkraft opplever verditap på eigedom mellom 40-50%, redusert eigedomsskatt.

Vindkraft medfører redusert bulyst og aukar fråflytting.

Turisme vel bort område med vindkraft, redusert hyttebygging.

Lokal verdiskaping er låg sjølv i utbyggingsfase og anlegga blir ofte fjernstyrt frå utlandet.

Vindkraft er utstabil og framprovoserar høge eksterne nettutbyggingskostnadar.

Vindkraft har låg verknadsgrad i forhold til installert effekt.

Terra krisa medverka til ja fleirtal for Bremangerlandet utbygging.

Vindkraft er overskotskraft til eksport via nye kostbare utanlandskablar betalt av nettkundar.

Bremanger Kommune står for 60% av kraftproduksjonen på SFE nettet, Sogn og fjordane har eit netto kraft overskot på ca. 7-TWh, Noreg har eit netto overskot på ca. 15-TWH

SFE reduserte produksjon kapasiteten ved oppgradering av Svelgen 1

Oppgraderingspotensialet for eksisterande vasskraft på SFE nettet er estimert til 200GWH, nær det same som Bremangerlandet vindkraft kan levere.



Miljø

FN rapport 2019. Naturvern og reduksjon av naturtap er det viktigaste for å redde klima.

Vindkraft er den mest arealkrevjande form for kraftproduksjon, Bremangerlandet ca. 300.000 m2

Radarmålingar av trekkruter for fugl viser at OED la feil info til grunn, motorvegen for fugl går gjennom planområde og turbinplasseringar både ved Svarstaddalen, Fåvatnet og Klungresetdalen.

Turbinhøgde er auka med 20 m. til H 150 m. og diameter på sveipeareal det same til D133m.

Større turbinar medfører meir støy og støykart er teoretiske modellar innkjøpt av SFE som viser gjennomsnitt støy, støykrav mot bustad i Noreg er mindre ein andre land.

Lavfrekvent støy gir helseplager som depresjon, søvn og konsentrasjonsvanskar, er vanskeleg å beskytte seg mot og bærer ca. 15 km. før målbar reduksjon.

Tyskland har 10H grense til busetnad, for Bremanger blir det 10x150m=1500m og dei fleste turbinplasseringane i Bremanger ville ikkje vorte godkjent, 78 hus er innanfor 2000m.

Turbinar får blinkande høgintensitetslys.

Smøla har dei siste 8 åra funne ca. 80 drepne ørner, i planområdet i Bremanger er det dagleg ørn.

Hjortedyr unngår vindkraft område, ref. forsking på rein.

Vernesone rundt Varpestølane er redusert frå 500 m til 125 m

Kraftlinja endra frå sjøkabel til luftlinje over tredjepartar i urørd natur med luftspenn nær Hornelen, SFE nyttar oreigning til å trumfa endringa, Bremanger Kommune vart ikkje høyrd i MTA klaga.

Trafostasjon er flytta til Blandevatnet som er drikkevatn og slik at avsig frå tomta vil nå vatnet.

Planområdet blir farleg å ferdast i vinterhalvåret grunna iskast.

Levetid for turbinar i vêhardt kystmiljø er kort, truleg maks 15-20-år.

Vingar er spesialavfall som det ikkje er gode kjente løysingar for.

Utvinning av skjeldne metall er svært forureinande og føregår ved hjelp av kolkraft, berre Neodym til 1 turbin medfører ca. 50.000 m2 avfall i Boataou kina.

Turbindelar blir transportert med store spesialskip drive av tungolje frå Kina, tur retur ca. 100 døgn.

Utbygging medfører ca. 1.000 tonn glasfiber og 7600 tonn stål til Bremangerfjella.



CO2 rekneskap for kraftproduksjon, kjelde Miljømagasinet nr 1. 2019

Vasskraft 6 g/kwh

Vindkraft på fjell 32 g/kwh

Vindkraft skog 45 g/kwh

Vindkraft grunn myr 65 g/kwh

Vindkraft djup myr som Oldeide myra i Bremanger 213 g/kwh, altså 35x meir CO2 ein vasskraftproduksjon + metangass



Nasjonal kraft potensial utan vindkraft.

Produksjon 2017 148-TWH

Eksisterande netto overskot 15-TWH

Oppgradering vasskraft 25-TWH

Energieffektivisering og sparing 15-TWH

Økt nedbør 10-TWH

Sum overskot 65- TWH



Bildet under frå 22.03.2010 viser at Bremangerlandet, Hennøy og delar av Guleslettene hadde svært høgt konfliktnivå i forhold til vindkraft og var i praksis freda mot utbygging. Kartet blei derfor endra av fylkesutvalet kor 6 av 9 hadde styreverv i SFE, SE eller Vindkraftforum.