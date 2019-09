Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Bremanger-supportar Magne Elde:

Ja til utvikling og vindkraft på Bremangerlandet

Til dagleg bur eg og jobbar som fotballtrenar i Ålesund. Både før og etter at eg flytta frå Bremanger har eg drive Havly Pensjonat & kafe i nesten 20 år (gav meg i februar i år), og har lagt ned tusenvis av dugnadstimar i Bremanger IL som mangeårig leiar og trenar i fotballen.

Eg håpar vi alle ser at Bremanger kommune og ikkje minst Bremanger-bygda treng aktivitet, utvikling og nyetableringar. Dessverre høyrer vi lite om demografiske realitetar i desse valdagar frå dei fleste av partia. Realiteten av at det blir færre born og unge, og fleire eldre i Bremanger kommune dei neste åra held fram.

Talet på ungar i skulane og folketalet går ned, eller rettare sagt «stuper» dei komande åra. Dei neste 6–8 åra vil nedgangen i skulane vere på ca. 30 prosent. Det får sjølvsagt konsekvensar for økonomien og rammeoverføringane frå staten at innbyggjartalet går ned, det vil føre til færre arbeidsplassar og eit svekka kulturtilbod med færre moglegheiter.

I 2011 vedtok eit stort og tydeleg fleirtal av Bremanger kommunestyre, som eg sjølv sat i, eit klart ja til Bremangerlandet vindpark. Dette etter grundige vurderingar og informasjon for og imot, på bakgrunn av eit klart fleirtal blant grunneigarane og besøk både i området på Steinfjellet og omvising på Mehuken vindkraftpark.

At ein åtte år seinare kan endre synspunkt har eg sjølvsagt respekt for, men å påstå at det i dag er kome så mange nye endringar og moment at ein ikkje visste kva ein sa ja til i 2011, det er sjølvsagt direkte feil!

Bremanger kommune har alltid vore ein kraftkommune, det er også hovudgrunnen til at vi har hatt ein svært solid økonomi sett i forhold til nabokommunane våre, og til at vi har kunne drive kommunen «dyrt» i mange år og framleis gjer.

På grunn av folketalsutviklinga som vil resultere i at overføringane frå staten minkar kraftig dei kommande åra, må sjølvsagt desse inntektene erstattast om vi vil fortsette å drive og ha dei same tilboda i kommunen som i dag. Vi trur vel verkeleg ikkje at vi kan fortsette å halde alle skulane i drift og gje dei same kulturtilboda som i dag, om folketalsutviklinga held fram og overføringane frå staten minkar kraftig? Då må kutta takast og gjennomførast enten vi vil det eller ikkje.

Ingen i Bremanger-bygda har nokon gang levd av, eller lever av turisme til bygda i dag – då er det merkeleg at ein del er så «redde» for at ein vindmøllepark på Steinfjellet vil gjere bygda mindre attraktiv for turisme. Eg er der imot overtydd om det motsette. Utbygging av ein vindmøllepark på Bremangerlandet vil føre til aktivitet som vil tene bygda og næringslivet.

Nettopp ei slik utbygging kan til dømes sørge for å fylle Havly Pensjonat (no Havly bed & breaktfast) med aktivitet slik at ein klarar å bygge opp ei drift og eit fundament for å kunne leve av turisme i framtida, og at huset kan vere den viktige «institusjonen» for bygda i framtida slik Havly har vore sidan 60-talet.

Vindmøllene på blant anna Mehuken og andre stadar, har vorte turistattraksjonar, vegnettet i vindparkane gjer ofte områda meir tilgjengelege – for småbarnsfamiliar, bevegelseshemma og andre som elles ikkje ville kunne nytta området.

I Bremanger-bygda har vi Grotlesanden, vi har Vetvika, vi har flotte fjell og kort veg til Hornelen og ei fantastisk bygd og område å vise fram. Ein vindmøllepark i Bremanger på Steinfjellet vil berre gjere området meir attraktivt og spennande og på ingen måte kome i noko konflikt med våre «turistskattar», det er eg 100 prosent overtydd om. Eg gløymer aldri orda min første sjef i arbeidslivet alltid var særs oppteken av og alltid har etterlevd, «aktivitet skapar alltid meir aktivitet» og er det noko Bremanger-bygda ikkje har nok av, ja, så er det nettopp aktivitet!

Alle partia i kommunen snakkar om at dei vil legge til rette for næringsutvikling, men kva næring trur de vil komme til Bremanger kommune i nær framtid som kan måle seg med å gje kommunen dei inntektene dei tre vindmølleparkane i kommunen vil gje?

Svaret på det trur eg dessverre er enkel – ingen!

Dei tre vindmølleanlegga i kommunen (Hennøya, Guleslettene og ev. Bremangerlandet) vil gje inntekter årleg til kommunen som vil kunne utgjere mellom 5–10 prosent av det totale budsjettet til Bremanger kommune. Bremanger Vindpark åleine vil gje Bremanger kommune over 100 millionar i inntekter dei kommande 10 åra. Det vil gje auka inntekter gjennom eingongsutbetalinga som t.d. dei 32,5 millionane Bremangerlandet Vindpark betaler direkte til kommunen og det vil gje gode årlege skatteinntekter som kan brukast til ulike tiltak som kan utvikle Bremanger-bygda. Sjølvsagt vil også grunneigarane få ekstra inntekter – kanskje også dei vil dele litt av desse til felles tiltak i området sitt til det beste for fellesskapet?

I tillegg vil det bli nokre arbeidsplassar knytt til anlegget på permanent basis og i utbyggingsperioden vil det føre til stor aktivitet og inntekter til det lokale næringslivet.

Dette er for små inntekter seier nokre, men har vi verkeleg råd til å seie nei til desse inntektene, spør eg!

Sjølvsagt er det negative sider ved vindkraft, som det er ved all anna kraftproduksjon.

Uansett er vindkrafta avgjerande for å auke produksjon av fornybar energi og nå måla i forhold til å minske CO2-utsleppa. Eg er heller ikkje for å «teppelegge» Vestlandet med vindmølleparkar, men at vi må gje vekk litt areal på Bremangerlandet for å utnytte den krafta vinden gjev oss, ja, det kan det ikkje vere tvil om.

Kva skal vi utnytte og tene pengar på i Bremanger om vi ikkje skal utnytte vindkrafta?

Totalt sett er eg klokkeklar på at dei positive sidene for Bremanger-bygda er mykje større enn dei negative. Utbyggjarane vil gjere dette på ein best mogleg måte i god dialog med grunneigarane, slik at vi alle kan fortsette å nyte den flotte bygda på ein god måte.

Politikarane i Bremanger snakkar gang på gang om ynskjer og draumar, sjeldan om dei harde fakta – fråflytting og stadige mindre inntekter til kommunen. Korleis skal de skape tilflytting og korleis skal de auke inntektene, det må ein byrje å snakke om og ikkje minst handle i forhold til.

Når eg flyttar tilbake til bygda om eit år eller om ti år, då vil eg ha ei levande bygd med aktivitet. Eg vil ha ei bygd der det er nok ungar til å stille fotballag, til å halde skulemusikken levande, til at det er grunnlag for å drive butikkar og andre næringar.

Ja, pengane frå vindkrafta løyser ikkje dette åleine, men aktivitet skapar aktivitet, og tenk på kva vi kan få til om vi nyttar pengane på utvikling og tilflytting. Då får vi heller leve med at vi har gjeve vekk eit lite område av den flotte kommunen vår til vindkrafta.

Eg er ikkje i tvil: Ja, til utvikling og vindkraft på Bremangerlandet!