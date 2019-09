Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Njål Eliasson, 11. kandidat Kinn Venstre og 19. kandidat Vestland Venstre:

Kommunen må investere i relevant arbeid for studenter

I år har Kinn Venstre rettet fokus mot tilflytting og tilbakeflytting. Dette, sammen med en verdig eldreomsorg og klimakampen, er en av de største utfordringene vi står foran i den nye kommunen. Uten tilflytting klarer vi heller ikke å ansette flere helsearbeidere, generere nok inntekter til kommunen eller å utvikle næringslivet.

Om vi ønsker en kommune som unge vil flytte til og bo i er det særskilt viktig at det er godt med lærling- og praksisplasser for både de som tar yrkesretta utdanning og for de som tar videre utdanning som økonom, ingeniør, arkitekt, sykepleier og/eller lege. Kinn Kommune er i en særstilling her, der de er flinke til å tilby sommerjobber til studenter som ønsker seg utdanning innen helse, men sliter med å tilby relevante sommerjobber for de som ønsker seg arbeidserfaring innen andre fag.

For å få til dette må kommunen i større grad nytte seg av det private næringslivet. Ifølge NHO sitt næringsbarometer er Kinn kommune på første plass i Vestland når det gjelder næringsvariasjon, mens vi ender på bunn når det gjelder kjøp av private tjenester som andel av driftsutgifter. Mye av dette blir også sannsynligvis handlet utenfor kommunen i form av innkjøpsavtaler og regulativ. Kommunen nytter altså næringslivet for lite, og er heller ikke med på å utvikle det. Her må vi være bedre da det tross alt er bedriftene som står for mesteparten av skatteinntektene våre.

Det private næringslivet er allerede den viktigste bidragsyteren til lærlingplasser i lokalmiljøet, men vi må stimulere for løsninger som gjør at unge voksne som går studieorientert utdanning også kan få læringsutbytte og erfaring hos bedriftene, da kanskje spesielt i feriene. Jeg studerer selv økonomi og administrasjon i Bergen, men vil sannsynligvis ikke kunne dra hjem om sommeren dersom jeg har lyst på en relevant sommerjobb. Ingeniørelever jeg har snakket har det samme problemet når de kommer hjem i ferien.

Et velfungerende privat næringsliv gjør det mer attraktivt for oss unge å komme hjem, og da må kommunen gå i front og handle mer i nærområdet i stedet for å bygge opp en unødig stor administrasjon for å forvalte dette i egen regi. Dette skal Kinn Venstre jobbe aktivt for de neste fire årene.