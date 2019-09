Meninger

Dette innlegget er skrive av ordførar i Flora, Ola Teigen og er eit svar på Myklebust sitt innlegg om Teigen si møteleiing i sist bystyremøte.

Myklebust og møteleiing

Bystyremøta i Flora kommune går normalt frå 17.00 til 22.00. I Bystyremøtet 27.8. gjekk forhandlingane heilt til 23.30. Den eine av Sp sine representantar måtte gå alt klokka 19.30. Det møtte ingen vara i hennar plass. Den tredje representanten møtte ikkje. Lange møter gjer til at representantane ikkje har høve til utøve rolla si som folkevalte slik dei skal.

Ved starten på denne perioden var alle gruppeleiarane samde om at vi ikkje skulle innføre taletid. For at ei slik ordning skal fungere er vi avhengig av at ein møteleiar styrer debatten slik at den ikkje sklir ut i diskusjonar som ikkje høyrer til saka. Det er også normalt at ein møteleiar gjer representantane merksame på at ein skal halde seg til saka. Om ikkje får vi anarki.

Saka Myklebust tek opp kom tidleg i møtet den 27.august. Det gjaldt ein reguleringsplan ved Litjevatnet. Saka hadde tidlegare vore til handsaming i eit underutval kor Sp sine representantar hadde fått seie sitt. Der vart Sp nedstemt. Sjølve saka om fotballhall som Sp helst ville diskutere er tidlegare debattert og avgjort.

Før eg opna debatten i saka oppmoda eg representantane ettertrykkeleg om å halde seg til det saka gjaldt, ein reguleringsplan. Etter kvart som debatten gjekk måtte eg minne fleire representantar på å halde seg til saka. Mange ville heller enn å diskutere reguleringsplanen diskutere kva investeringsplan dei ulike partia ville gå til val på. Budsjettdebatt i ei reguleringssak er ei avsporing av saka. Dette var det også etter kvart fleire som gjekk på talarstolen og ba blant andre representantane frå Sp halde seg til saka.

Myklebust påstår at representantane frå Sp ikkje fekk høve til å fremje eit alternativ framlegg. Dette er direkte feil. Begge representantane har høve til både å sende sine forslag på e-post og sjølvsagt fremje dei frå talarstolen. Det kom ingen framlegg verken på møtet i plan- og samfunnsutvalet eller på mail.

Senterpartiet sine representantar ville ikkje diskutere reguleringsplanen, men heller ta omkamp på ei sak Bystyret alt har vedteke. Om eg skal la slike diskusjonar flyte ut vil alle parti kaste seg inn i ein slik debatt.

Flora bystyre er tidlegare kjende for å halde på til langt på natt. Ingen vil tilbake dit. Eg håpar Myklebust forstår dette slik at det nye kommunestyret kan konsentrere seg om å sjå framover heller enn å ta omkampar.