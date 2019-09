Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Gunnstein Shanker (16):

Mytar om vindkraft

Det har i det siste vore mykje diskusjon rundt vindmøller. Mesteparten av diskusjonen har vore god, men det har vore eit par aktørar som har fokusert meir på å spreie agendaen sin enn å halde seg til fakta. Så eg har bestemt meg, for å gå gjennom fleire mytar med omsyn til vindkraft.

Eit poeng som ofte blir tatt opp er at FN sitt klimapanel prioriterte naturareal framfor global oppvarming. Grunnen til det er at vi treng skogar til å produsere oksygen, og ein plass dyra kan bu. Men når FN snakka om arealtap, snakkar dei ikkje om nokre få fjelltoppar i Norge, dei snakkar om Amazonas, regnskogen i Brasil som blir ned hogd og brenner akkurat no! Norge har blitt rangert som lågrisiko for naturtap, mens land som Brasil, Kongo og Bolivia er dei med høgst risiko.

Argumentet om at vindmøller ikkje er miljøvennleg er rett og slett ikkje sant, om vi samlar opp all CO2-utslepp frå ei vindmølle blir det berre 11g CO2 per KWh, eit kolkraftverk slepp ut 980g per KWh! Så vind har 90 gonger mindre CO2 utslepp per KWh samanlikna med kol! Det tar også berre fem månader for at ei vindmølle skal gjere opp for CO2-utsleppet under produksjonen. Nye vindmøller lever fint i 30 år, så i løpet av den tida har dei gjort meir enn opp for seg!

Mange på nei-sida meiner at vi må berre oppgradere vasskraftverka vi allereie har. Dette høyers ut som ei god løysning, men oppgradering av eksisterande vasskraftverk vil ifølge regjeringa auke straumproduksjon med 1-2TWh. Frå 2016 til 2017 auka straumforbruket med 0.6 TWh, så oppgradering av vasskraftverk vil ikkje dekke energibehova våre for framtida, og det vil ikkje ein gong dekke energiunderskotet vi hadde tidlegare i år.

Med vasskraft må vi også tenke på at straumproduksjonen blir redusert når det er lange tørre somrar og kalde vintrar. Dette problemet ser vi tydeleg i dag. Det første kvartalet av 2019 måtte vi importere meir straum enn vi eksporterte fordi vi ikkje produserte nok straum sjølve. Vind får vi heile året. Om vi har lyst til å bli mindre avhengige av straum frå EU-land må vi satse på vindkraft. Elles blir vi nøydde til å fortsette å auke importen, noko som vil koste Norge meir og meir over tid.

Vindmøller drep fuglar, det er sant, men vindmøller er ikkje den største syndaren! Per GWh tar vindmøller rundt 0.3 fuglar, mens kolkraft drep omtrent 5.2 per GWh. Kolkraft drep altså 15 gangar fleire fuglar per GWh samanlikna med vindkraft. Men den største grunnen til tapt fugleliv er kattar. Kattar drep 1.4-3.7 milliardar fuglar i Nord-Amerika. Så om du verkeleg bryr deg om fuglar, kan du redde mykje fleire av dei med å la katten vere inne om natta, enn å gå ut og protestere mot vindmøller.