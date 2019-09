Meninger

Dette opne brevet er skrive av leiar av Kinn Sp, Nils Myklebust.

Ope brev til ordførar Ola Teigen angåande leiing av kommunestyret 27.8.2019

Saka har vore til handsaming i Kinn Sp 29.8.2019. Styret har sett klipp frå debatten og leiar har fått i oppdrag å imøtegå ordføraren si møtehandsaming.

Under handsaminga av reguleringsplanen for den nye fotballhallen i Florø, hadde ordførar Ola Teigen ei kritikkverdig møteleiing. Dette gjekk mellom anna utover to av Sp sine representantar.

Ordførar braut av representantane slik at dei ikkje skulle få framføre sin argumentasjon for kvifor dei vill fremje eit alternativt forslag. Det er ikkje slik ein ordførar skal leie eit møte. Ordførar skal styre ordet gjennom ei liste som han noterer.

Kva argument den enkelte representant framfører og kva tid vedkommande bruker på å framføre sin argumentasjon, skal ikkje ordførar blande seg i. Dersom ordførar er ueinig i det som vert sagt, så skal han enten ta replikk eller teikne seg på talarlista og gjeve klubba til varaordførar.

Det er etter Kinn Sp sitt syn soleklart at representantane Midtbø og Eikevik var godt innafor saka i sin argumentasjon.

Dette forsterkar dermed inntrykket av at sidan ordførar Teigen var ueinig med representantane i saka, så ville han forsøke å kneble debatten. Når ordførar i tillegg kom med mishagsytringar gjennom sukk og stønning under innlegget er det uverdig.

Er det så berre Sp som har reagert på dette? Nei, for under møtet så fekk underteikna tekstmeldingar frå andre parti med ordlyden «no var Teigen stygg med Jan Arve», i tillegg så har fleire uttala seg sterkt kritisk til ordføraren si møteleiing i saka.

Kva konsekvensar kan dette ha? Det kan ha den konsekvensen at representantar frå alle parti kan vegre seg mot å ta ordet, når dei kan risikere slik utidig handsaming. I tillegg så skal det no veljast inn nye representantar, og dersom dei uerfarne skal ha frykt for at dei skal oppleve noko slikt, så kan dei vegre seg for å ta ordet. Det er naudsynt at ein har ein ordførar som er si rolle bevisst i eit kommunestyre. Med ein slik opptreden som ordføraren viste i bystyret mot omtalte representantar 27.08.219 så kan konsekvensen også bli at fleire vegrar seg for å bli politiske aktive i kommande kommunestyre.

Derfor er dette brevet nødvendig å sende.

I denne saka så var det erfarne politikarar som tok til motmæle. Det er det ikkje sikkert at det er neste gong.

Med denne bakgrunn så ber Kinn Sp om at ordføraren beklagar si møteleiing.