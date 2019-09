- PDK-innlegg seier mykje meir om dei enn om KrF

Meninger

Dette lesarinnlegget er skrive av Dag Almenning, 2. kandidat i Kinn KrF:

Svar til PDK Kinn

Innlegget frå PDK Kinn sine tre første kandidatar i lokalavisene denne veka er freidig, og seier mykje meir om PDK enn om KrF.

Det PDK oppnår med innlegget er kanskje å få nokre ekstra stemmer, som dei då truleg tek frå parti som ikkje berre seier nei til ting vi ikkje synest er greitt. Men vi forsøker å jobbe med saker, og få løysingar som bremsar på det vi ikkje er nøgde med. Og i fleire høve vert det resultat. Svært gode for mange menneske som treng hjelp av forskjellig slag.

Omtrent heile «veljarguiden» som PDK Kinn tek fram i avisene går på politikk som ligg på Stortinget sitt plan, og ikkje kommune og fylkespolitikk.

Eg vonar at veljarane ser kor bortkasta det er å bruke stemma si til fordel for dei som argumenterer, og snakkar ned andre på ein slik måte som PDK gjer i sitt innlegg.

KrF har dyktige politikarar på Stortinget, og no også i regjeringa, som arbeider for, og får viktige gjennomslag, for saker som PDK ikkje kjem nokon veg med på grunn av manglande posisjon, og vilje til «gi og få»-moglegheitene i demokratiet vårt.

I kommunepolitikken er det viktig å ha «gode linjer» til fylkes- og stortingspolitikarane.

Kinn KrF sine politikarar på dei fremste plassane har det, og brei og god erfaring frå kommunepolitikken og næringslivet.

Vi har eit sterkt ynskje om å få bli med og gjere Kinn kommune til ein kommune som alle kan kjenne seg heime i.

Stem på dei som fortener di stemme. Kinn KrF takkar deg om vi vert ditt val.