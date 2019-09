Meninger

Dette leserinnlegget er skrevet av Mindor Tonheim, 1. kandidat Partiet de Kristne Kinn, Egil Amsrud, 2. kandidat PDK Kinn og Karin Tea, 3. kandidat PDK Kinn:

Hva står FRI og Pride for?

FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) er arrangør eller medarrangør av de fleste norske Pride-paradene. Foreningen FRI har totalt ca 3300 medlemmer. Denne private interesseorganisasjonen krever ikke bare aksept for sin radikale kjønnsideologi; de jobber for dominans og hegemoni i samfunn, skole og barnehage. Pride-paradene bidrar til å gi dem dette. Partiet De Kristne mener det er ulogisk og uforsvarlig at denne lille gruppa skal være en dominerende premissleverandør i samfunnets lovgivning og forståelse angående kjønn, ekteskap, barn og familie. Pride er gjennomsyret av voksnes ønsker, behov og krav. Barneperspektivet får minimal oppmerksomhet. Barn er blitt en rettighet for voksne, men barn har ingen rett til sin egen mor og far. Barnediskrimineringen er åpenbar.

Pride opphøyer grenseløs seksualitet, ekstrem individualisme og en radikal etisk relativisme til samfunnets norm og ideal. I praksis er dette et gedigent sosialt eksperiment med barn i hovedrollen, der ingen har oversikt over konsekvensene på lang sikt.

I Pride-ideologien blir planlagt farløshet og morsløshet betraktet som positivt for barn, voksne og samfunn. I Foreningen FRI's etiske univers er mor og far dypest sett overflødige og irrelevante. I dokumentet «Familiepolitisk strategi» sier de tydelig at genetikk, blodsbånd og biologisk slektskap ikke bør være en del av samfunnets forståelse og definisjon av familie, foreldreskap og barns oppvekst.

Pride-ideologien bidrar aktivt til å presse voksnes problemstillinger angående seksualitet, kjønn og samliv ned i barnehager og skoler. I stadig sterkere grad blir våre barn og barnebarn påvirket og formet i Pride-ideologiens bilde, ofte uten at foreldrene blir informert eller spurt. Med sine kurs i «Rosa kompetanse» har Foreningen FRI åpen tilgang til skoler og barnehager med seminarer og undervisning, finansiert av staten.

Kjønnsmangfold. Dette er et honnørord i Pride-ideologien og en del av Foreningen FRI's fulle navn. «Det finnes et mangfold av kjønn», står det i deres politiske plattform. Med en kjønnsforståelse som er i fri flyt, blir alle våre barn og barnebarn nå påtvunget et nytt, krevende og potensielt destruktivt livsprosjekt: Er jeg egentlig gutt? Kanskje jeg ikke er jente? Eller kanskje jeg er noe annet? I Pride-ideologien blir kjønn definert ut fra følelser, ikke biologi, og endring av juridisk kjønn hos barn ned til 6 år vurderes som positivt.

I Partiet De Kristne tar vi sterkt avstand fra denne ideologien. Vi ønsker et samfunn der barn skal få være barn og der foreldre skal være trygge for sine barn også når de er i barnehager og skoler.

I vårt samfunn har vi så langt frihet til å si og tenke det vi måtte ønske, men det er ikke lenger frihet når Foreningen FRI skal få komme inn i barnehager og skoler og pådytte våre barn og barnebarn ekstreme holdninger til kjønn og seksualitet som går på tvers av det vårt samfunn er bygd på.

Til slutt vil vi presisere at vi skiller krystallklart mellom ideologi og person. Det er ideologien vi her tar avstand fra. I partiprogrammet står det: «Selv om Partiet De Kristne mener det tradisjonelle ekteskapet mellom mann og kvinne er den beste og mest stabile samlivsformen, må vi forholde oss til at noen velger andre måter å leve livet på. I tilfeller der barn kan bli en naturlig del av bildet, mener vi det er behov for å ha gode juridiske ordninger både for arv og oppløsning av forhold. Samlivsformer som ikke naturlig involverer barn, mener vi tilhører den private sfære, og trenger ikke anerkjennes eller reguleres av lovverket.»