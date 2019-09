Meninger

Dette lesarinnelegget er skrive av Ola Teigen, ordførarkandidat Arbeidarpartiet.

Kjære Vågsøyværing!

Det går fort mot val og 9. september kan du bestemme kven som skal styre ein heilt ny kommune, Kinn. Eg håpar du vil gje di røyst til dei partia som er klare til å leie oss trygt inn i Kinn kommune. Eg lovar å stå på for heile den nye kommunen slik eg har gjort dei fire åra eg har fått vere ordførar i Flora.

Mange i Vågsøy har spurt meg om korleis dei skal tru på at eg kan vere ein ordførar også for dei. Eg forstår det spørsmålet, og Firdaposten si meiningsmåling tyder på at folk stemmer meir på toppkandidaten enn partia.

For meg er det viktig at vi lukkast med heile den nye kommunen. Om ikkje, så lukkast vi ikkje med Kinn. Difor er eg like oppteken av vegen til Holvik og Raudeberg som fylkesvegen som går fordi huset mitt. Difor brenn eg for betre båtruter mellom byane våre og eit betre flytilbod for alle i Vågsøy.

I Flora har vi dei siste fire åra brukt 18 millionar på å bygge fiber til 215 abonnentar i øyane. Vi er enno ikkje i mål i heile kommunen, men ambisjonen er klar. Alle må ha nettilgang, både folk og næringsliv. Vi har også i perioden brukt om lag 20 millionar på asfalt, brorparten i distrikta. Ny skule og barnehageavdeling i Eikefjord er også på plass. Vi er opptekne av at heile kommunen skal takast i bruk.

Denne haldninga vil eg sjølvsagt også ha med i Kinn. Ein skal kunne bu på Kvalhem, Vågsvåg eller Halsør. Og sentrumsutvikling i Måløy er like viktig som i Florø. Difor er bassengplanane i Måløy viktig å få realisert. Svømmeopplæring, byutvikling og attraktivitet i eitt og same prosjekt. Kinn kommune vil vere ein aktiv part i sentrumsutvikling, men og i å skape levande bygder. Eg vil at Kinn kommune skal opplevast som langt meir aktiv i samfunnsutviklinga enn Vågsøy og Flora kommune har vore.

Det første eg vil ta initiativ til i nye Kinn kommune er å sette i gong arbeidet med ein arealplan og ein sentrumsplan. I nært samarbeid mellom politikk, næring og innbyggarane i dagens Vågsøy, må vi få laga ein plan for bustadbygging, næringsutvikling og levande sentrumsutvikling i både Måløy og Deknepollen. Utan oppdaterte planar vil fylkesmannen sine motsegner styre utviklinga. Vi må ha planverk kor vi sjølv sit i førarsetet.

Sentrum må utviklast med tanke på å få folkeliv i gatene. Opplevingar, møteplassar for både unge og eldre skapar attraktive sentrum. Og med ei veksande turistnæring og Stad skipstunnel må Måløy sentrum riggast for å ta imot langt fleire tilreisande enn i dag. Hurtigruten vil i framtida ha liten betydning for lokaltrafikken, men stor betydning for turisme. Saman med bustadbygging vil eg legge til rettelegge for levande og urbane sentrum.

Så kva vil no eg med Vågsøy? Jo, for meg er det viktig å få ut potensialet langs kysten. Noko av det største potensialet er i Måløy og omegn. Flora likeså. Kinn kan vere eit av svara på dette. Betre kommunale tenester. Større politiske musklar gir større gjennomslag og ikkje minst, vilje til å jobbe for eigen kommune. Som ordførar vil eg vere ein aktiv støttespelar for lokalt næringsliv. Dette er svært viktig og vi har oppnådd store resultat innan petroleumsnæringa i Florø gjennom politisk påtrykk. Mange bedrifter i Vågsøy har nok òg lagt merke til at eg i perioden er tilstades der næringslivet er. Dette vil eg fortsette med i Kinn.

Men våre viktigaste ressursar er i menneska, felleskapet og enkeltindivida. Saman blir Kinn 17.500 innbyggarar. Vi er ein stor kommune og eg vil forvente og forlange gjennomslag på vegner av oss alle. Men etter å ha blitt godt kjent med Vågsøy har eg etter kvart og opplevd mange enkeltmenneske med ressursar og haldningar som er lett å bli glad i. Kjellrun som på sakleg vis diskuterer og nyanserer dei fleste debattar i sosiale medium. Jørgen som ofrar all si tid til fellesskapet for å bygge attraktivitet med turvegprosjekta sine. Investorane som gjev pengegåver til samfunnsnyttige formål. Alle eg møtte på husbesøk på Raudeberg som ga meg gode råd om framtida, eller mi eiga Tove Lill som brukar for lite tid på politikk fordi Tornado/Måløy er avhengig av hennar innsats. Eg vil bidra til at alle desse og alle andre kan nå sine mål. Og sjølvsagt puster svigerfar frå Halsør meg i nakken. Eg har å levere!

Måndag vil du avgjere valet og eg håpar på mandat til å fullføre kystsatsinga vi er i gang med. Saman med Tove Lill, Leif Magne og alle dei andre på lista til Arbeiderpartiet, er vi klare til å bygge eit sterkare kystfelleskap og ein offensiv Kinn kommune.

Godt val!